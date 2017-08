Danse sous les étoiles au Rendez-vous des Arts de l’été

Un danseur s’exécute sur la place publique, sans scène, ni musique ou projecteurs, éclairé par la lueur du soir. Le solo 15 X LA NUIT fera partie des festivités de clôture des Rendez-vous des Arts de l’été, le 19 août.

Le spectacle hommage Il était une fois Joe Dassin donnera le coup d’envoi à la soirée dès 19h30 sur le terrain du Cégep Gérald-Godin. Le répertoire de ce grand de la chanson y sera à l’honneur.

Suivra à 21h, 15 X LA NUIT, chorégraphie de Paul-André Fortier mettant en vedette Mark Medrano. Le projet, né en 2014, a été dansé par trois interprètes depuis sa création. Quinze représentations se déroulent dans différents sites extérieurs de Montréal au cours de la saison estivale.

Démocratiser la danse

«L’artiste définit un espace avec ses petits bâtons de bois blancs dans un endroit que, normalement, les gens traverseraient. On se sert naturellement des lieux urbains en trouvant un emplacement où on peut danser, en travaillant avec les lampadaires et les lumières du soir qui existent autour», explique Ginelle Chagnon, répétitrice pour 15 X LA NUIT. Proche collaboratrice de Paul-André Fortier, elle veille sur chacune des productions du chorégraphe québécois.

Pour Mme Chagnon, une des particularités de ce solo est de transposer la danse dans le quotidien, au cœur d’un lieu partagé par tous. «Nous allons vers les gens, plutôt que ce soit eux qui viennent à nous. Un acte tout simple de danse pendant 25 minutes sur la place publique, sans projecteurs et sans musique. Ce sont les bruits urbains environnants qui forment la trame sonore.»

Destiné à un public de tous âges confondus, 15 X LA NUIT a été conçu pour être regardé de tous les angles. Les spectateurs ont ainsi l’opportunité d’observer les mouvements de l’interprète sur 360 degrés. «En studio, Paul-André et le danseur ont créé la chorégraphie afin de pouvoir s’adresser aux gens des quatre côtés, dans toutes les directions autour du danseur», souligne la répétitrice.

L’événement de clôture des Rendez-Vous des arts de l’été de l’arrondissement de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève se déroulera le samedi 19 août sur le terrain du Cégep Gérald-Godin dès 19h30. Entrée libre, apporter chaise et couverture. Informations: pauline-julien.com et 514 626-1616