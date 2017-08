Dégâts et pannes dans l’Ouest-de-l’Île après les orages

Les violents orages de mardi ont généré quelques dégâts et des pannes d’électricité dans certains secteurs de l’Ouest-de-l’Île.

Les dommages les plus nombreux ont eu lieu à Pointe-Claire. «L’unité de sauvetage volontaire et les services municipaux sont sur le terrain pour aider près d’une centaine de citoyennes et citoyens aux prises avec des arbres et des branches tombées», indique la coordonnatrice des communications, Marie-Pier Paquette-Séguin. Quelque 650 résidences ont subi des pannes d’électricité, résolues à cette heure.

À Pierrefonds-Roxboro, un arbre est tombé en travers de la 4e Avenue et plus de 2 000 logements se sont retrouvés dans le noir.

Quelques arbres ont également cédé à la violence des orages du côté de Senneville.

Dans la ville de Dollard-des-Ormeaux et dans le secteur de L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, une centaine de citoyens attendaient encore que l’électricité revienne, mercredi. Hydro-Québec prévoit un rétablissement pour 23h15 au plus tard.

Rien n’a été signalé pour le moment du côté de Kirkland, Baie-d’Urfé, Beaconsfield et Sainte-Anne-de-Bellevue.