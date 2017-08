L'or pour un jeune golfeur de Beaconsfield

Christopher Vandette a terminé premier au classement final de la compétition individuelle et en équipe des Jeux du Canada, à Winnipeg. Il s’agit des premières médailles d’or pour le Québec en golf dans l’histoire de ces jeux.

Avec une fiche cumulative de 281 (-7), Vandette a mené chacune des quatre rondes du tournoi. «Christopher a connu une saison assez exceptionnelle. J’ai été surpris qu’il ait pu continuer sur sa lancée après toutes les compétitions auxquelles il a participé», indique Jim Vandette, fier de son fils de 16 ans.

Chez les Vandette, le golf est une histoire de famille. Christopher y a été introduit par son père, professionnel au club Summerlea de Vaudreuil-Dorion. «Il ne m’a jamais obligé à jouer, j’ai tout de suite aimé ce sport où toi seul influence tes résultats», explique Christopher.

Lors du championnat amateur provincial qu’il a remporté plus tôt cette année, l’esprit familial était également au rendez-vous. «C’était une belle expérience, car mon frère était mon cadet et m’a accompagné tout au long du parcours», indique le jeune athlète. Cette victoire lui a valu le titre du plus jeune gagnant de l’histoire du championnat.

Il a débuté les tournois à neuf ans, sur les traces de son grand frère qui jouait aussi en compétition. Depuis, son palmarès est impressionnant. «Il est persévérant, travaille très fort pour atteindre ses objectifs. Sa plus grande force est sa maturité et son attitude sur le terrain», dit son père.

Le secret de la victoire

Pour Christopher, le secret réside avant tout dans le repos. «Il ne faut pas arriver fatigué sur le terrain. Il faut aussi être patient, toujours rester positif», dit-il. Mais le jeune homme n’est pas un athlète d’élite seulement parce qu’il se repose, il s’entraîne aussi très régulièrement. «S’il y a du soleil, je suis sur le terrain», dit-il.

L’hiver, il pratique dans la salle du Collège de Montréal où il étudie et se rend deux fois en Floride. «Je m’entraîne avec mon coach Benoit Lemieux, qui est a été mon seul entraîneur à part mon père. On se connait très bien, c’est facile de faire les bons ajustements», explique Christopher, qui fait partie du programme de sport-études.

L’athlète souhaite devenir golfeur professionnel après avoir gradué dans une université américaine. «Si je deviens professionnel, je ne travaillerai pas un seul jour dans ma vie. Ce ne serait que du plaisir», lance-t-il.

À plus court terme, il souhaiterait se qualifier comme amateur au championnat de la PGA du Canada. «Ce ne sera pas facile, mais c’est un objectif que je me fixe», indique-t-il.

Le Québec à l’honneur

Christopher a remporté l’or en équipe aux côtés de Louis-Alexandre Jobin-Colgan (Québec) et Antoine Roy (Rimouski). «Il y avait un esprit d’équipe incroyable, on communiquait très bien ensemble», lance-t-il. Louis-Alexandre a quant à lui remporté l’argent en simple au terme d’une prolongation.

Du côté féminin, Céleste Dao (Notre-Dame-de-l’Île-Perrot) a raflé la médaille d’or en individuel et avec son équipe composée de Brigitte Thibault (Rosemère) et de Sarah-Ève Rhéaume (Lac-Delage).