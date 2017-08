Soutien de 150 000 $ pour le Centre des arts Pauline-Julien

Le Centre des arts de la scène Pauline-Julien, de Sainte-Geneviève, a reçu le 23 août une subvention de 150 000 $ de la Ville de Montréal.

Cette somme servira à consolider la programmation et à développer un programme d’accessibilité à la culture pour les publics issus de la diversité.

«C’est une excellente nouvelle, cela nous permet d’être moins préoccupés et de rêver plus loin», lance la directrice générale et artistique du Centre, Diane Perreault.

La salle, en difficulté financière depuis quelques années, a déjà reçu une subvention en 2015 puis en 2016. «Nous allons être capable de pérenniser notre offre artistique et poser des actions à long terme car la Ville nous soutiendra encore pour les trois prochaines années», ajoute Mme Perreault.

La somme sera également dédiée au développement d’un plan d’accessibilité à la culture pour les familles nouvellement immigrées, les adultes en processus de francisation ainsi que les élèves du primaire et du secondaire.

Par ailleurs, les membres du Centre commencent à travailler sur une politique de diversité culturelle. «C’est dans notre ADN. On veut continuer à promouvoir la culture francophone et encourager le dialogue avec des sensibilités artistiques plus diversifiées», ajoute-t-elle.

Pauline-Julien agit pour réduire son déficit depuis 3 ans en cherchant, notamment, de nouvelles sources de financement privé.

«Depuis ses débuts, en 1999, le Centre des arts de la scène Pauline-Julien a clairement réussi à établir son identité artistique et il est devenu un véritable carrefour culturel francophone dans l’ouest de l’île de Montréal», a indiqué la responsable de la culture, du patrimoine, du design, d’Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme au comité exécutif, Manon Gauthier.

Cette contribution est accordée dans le cadre d’une entente sur le développement culturel conclue entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal.