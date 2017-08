Étoiles du baseball en devenir

Âgés de 16 ans, le joueur de 3e but Alfonso Villalobos et le lanceur gaucher Yuri O’Connor-Yokoyama se démarquent autant par leurs performances en baseball que par leurs résultats académiques. Les deux passionnés, qui résident à Kirkland et Sainte-Anne-de-Bellevue, ont connu un progrès fulgurant ces dernières années.

«Ils possèdent un excellent niveau et gravissent les échelons de façon spectaculaire», lance Sambu Ndungidi, copropriétaire et entraîneur du centre Axion Baseball de Pincourt. L’ancien joueur professionnel est fier du travail accompli par ses poulains. Les deux amis ont débuté à l’âge de deux ans avec leurs pères et souhaitent devenir des joueurs professionnels.

Originaire du Venezuela et à Kirkland depuis trois ans, Alfonso Villalobos s’est bien adapté à son pays d’adoption qu’il a représenté aux Jeux du Canada. «C’était une très bonne expérience même si on n’a pas gagné, car la compétition était rude, indique-t-il. J’adore l’adrénaline que procure ce sport, surtout dans les moments difficiles.»



Le jeune homme a gradué en avril du programme de sport-étude à l’école secondaire du Chêne Bleu de Pincourt pour rejoindre l’Académie de Baseball Canada. Ce centre d’entraînement situé dans Ahuntsic-Cartierville offre un programme de haute performance pour les joueurs d’élite originaires de l’Est du pays, âgés de 16 à 21 ans.

«Je n’aurais pas pu atteindre ce niveau sans mon coach et le club qui m’ont beaucoup appris sur le baseball», dit-il. L’Académie lui donne maintenant l’opportunité d’être repêché par une équipe professionnelle.

Pour Yuri O’Connor-Yokoyama, qui a failli être qualifié pour les Jeux du Canada, ces dernières années ont aussi été synonymes de progrès. Le jeune homme a remporté le prix de l’athlète par excellence en 2015.

Faisant partie du même programme de sport-étude qu’Alfonso, il a été invité à rejoindre l’Académie, mais a refusé. «Le club est plus proche de chez moi et je voulais continuer l’entraînement avec Sambu», indique le joueur qui réside à Sainte-Anne-de-Bellevue et fréquente le centre depuis la sixième année du primaire.

Discipline et persévérance

«Pour moi, Yuri est le meilleur lanceur dans la région du Lac St-Louis», s’exclame son entraîneur. S’il accepte le compliment, le jeune homme ne veut toutefois pas se reposer sur ses lauriers. «Je sais que je suis bon, mais je me dis qu’il y a forcément quelqu’un de meilleur que moi ailleurs. C’est ce qui me pousse à constamment m’améliorer», révèle-t-il.

M. Ndungidi qualifie ses deux élèves de très intelligents et disciplinés. «Je veux que mes jeunes apprennent à contrôler leur attitude, leur concentration et leur capacité à fournir un effort, dit-il. Yuri et Alfonso ont ces trois qualités et c’est ce qui fait leur force.»

Les résultats scolaires comptent tout autant que la performance en sport de haut niveau. «J’aime apprendre, surtout les mathématiques et les sciences», indique Alfonso. Il aimerait décrocher une bourse dans une université en Floride, où il a de la famille, et y étudier l’économie. «Si je deviens professionnel, je veux savoir gérer l’argent, je ne veux rien gaspiller», dévoile-t-il.

Yuri n’aime pas particulièrement étudier, mais ne veut se fermer aucune porte pour atteindre son objectif. «Je ne supporterai pas de manquer des opportunités à cause de mauvaises notes, alors je m’oblige à travailler tous les soirs», dit-il.

Yuri et Alfonso visiteront plusieurs universités à l’automne pour y jouer, rencontrer les équipes locales et peut-être attirer l’attention d’un recruteur.