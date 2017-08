4M$ pour la bibliothèque de Pierrefonds

Le gouvernement québécois contribuera aux travaux de réaménagement de la bibliothèque de Pierrefonds pour un montant de 4 M$. Les nouvelles technologies seront au cours de cette installation à vocation familiale.

«Je suis persuadé que ces améliorations inciteront un nombre toujours plus grand de citoyens, surtout parmi les jeunes, à fréquenter régulièrement ce lieu voué à la culture», a déclaré le ministre des Affaires municipales Martin Coiteux, vendredi.

Cette somme s’ajoute aux 20 M$ de dollars investis par la Ville de Montréal dans le chantier de la nouvelle bibliothèque qui a débuté en avril.

Le maire de Montréal, Denis Coderre, le ministre des Finances, Carlos Leitao, le député de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Russel Copeman, et le maire de Pierrefonds-Roxboro, Jim Beis, ont visité le chantier. «On conserve 30% de l’ancienne bâtisse, mais avec le produit final, c’est carrément une nouvelle bibliothèque que l’on propose», a indiqué Denis Coderre.

Service à l’auto

Les travaux d’excavations ont été réalisés, mais en sont encore à l’étape des fondations sur le boulevard de Pierrefonds. Ils impliquent la rénovation complète de l’immeuble, l’ajout de nouvelles technologies et d’un système de radio fréquence afin de faciliter la gestion documentaire. Les gens pourront aussi déposer leurs livres directement de leur voiture grâce à un système de libre-service au volant.

L’aire de plancher du nouveau bâtiment totalisera 4 600 m2, soit le double de sa superficie actuelle. Des espaces de jeux et de création de type Fab Lab seront également aménagés.

M. Coderre a souligné l’importance du développement durable dans ce projet qui vise la certification Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Or. Le bâtiment sera conçu de manière à respecter les standards en matière d’aménagements universellement accessibles, afin de permettre à toute la population, incluant les personnes à mobilité réduite, de se déplacer en toute liberté et sécurité.

La nouvelle bibliothèque, dont le contrat est octroyé à l’entreprise montréalaise Lavacon, devrait être terminée en automne 2018.