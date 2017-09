Candidat aux élections, il quitte l’Association de soccer de L’Île-Bizard

Par souci de transparence à l’approche des élections municipales de novembre, le candidat d’Équipe Coderre pour le siège de conseiller dans le district Denis-Benjamin-Viger quitte ses fonctions de trésorier de l’Association de soccer de L’Île-Bizard (ASIB). Alain Wilson œuvrait dans l’organisme sans but lucratif depuis 29 ans.

Dernier membre fondateur en fonction sur le conseil d’administration, M. Wilson continuera toutefois de s’y impliquer en tant que bénévole.

«Alain est un leader qui sait s’entourer de bonnes personnes, soutient le président de l’ASIB, Yves Ravacley. Il n’hésitera pas à mettre l’épaule à la roue pour s’assurer que les projets avancent et que les objectifs soient atteints. Le côtoyer est motivant et enrichissant. C’est la personne la plus intègre que j’ai connue de toute ma vie».

Pour le candidat à la mairie de l’arrondissement L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève, Éric Dugas, l’indépendance des organismes face à l’administration municipale est une priorité.

«C’était une exigence pour les candidats de mon équipe. Ils peuvent continuer d’être bénévoles, mais une municipalité ne peut avoir d’élus ou de candidats impliqués dans les conseils d’administration d’OSBL. C’est un conflit d’intérêts majeur», indique-t-il.

Wilson a été facteur chez Postes Canada pendant 35 ans et a occupé divers postes au sein d’associations sportives à L’Île-Bizard. Outre l’ASIB, il a entre autres siégé au conseil d’administration du Complexe sportif Saint-Raphaël, a été entraîneur de hockey et a été membre du conseil d’administration de l’Association de hockey de L’Île-Bizard.