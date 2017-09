Du cœur au ventre

Les vétérans sont rares dans les rangs des Lions du Lac Saint-Louis cette année. Seuls 3 joueurs sur 20 reviennent au sein de l’équipe de Jon Goyens. L’entraîneur-chef espère que les efforts des recrues compenseront pour leur manque d’expérience dans le Midget AAA.

«Il y a beaucoup d’espace pour grandir individuellement et en équipe. En ce début de saison, on va faire beaucoup d’erreurs. Mais c’est un groupe qui a travaillé très fort pendant les matches hors-concours et les pratiques. La compétition qu’ils se font entre eux-mêmes va les aider à se développer. Ils sont assez tenaces et implacables», indique Goyens.

Le groupe d’entraîneurs s’efforce en ce moment de calmer les attentes des joueurs en termes de repêchage et de production offensive.

«C’est leur attitude et l’effort qu’ils mettent à améliorer les détails qui leur amènera beaucoup plus de succès à long-terme plutôt que juste se concentrer sur les statistiques», fait valoir l’entraîneur.

Au cours de la fin de semaine, l’équipe a disputé ses deux premiers matches de la saison. Les Lions ont remporté une victoire en prolongation à domicile contre le Blizzard du Séminaire Saint-François vendredi avant de perdre 3-1 contre l’Albatros du Collège Notre-Dame le lendemain, à Rivière-du-Loup.

«Pour une équipe qui n’a peut-être pas autant d’expérience que les autres, c’est difficile à accéder au niveau d’effort supérieur en début de saison des fois. On est arrivés en prolongation vendredi et le lendemain, on a joué à Rivière-du-Loup à 14h. Ce n’était pas facile comme horaire. Mais ce n’est pas une excuse», explique Goyens.

Confiant

Les performances des joueurs de 15 à 17 ans permettent d’entrevoir le reste de la saison avec confiance.

«Pour la plupart, on est vraiment contents des sept périodes qu’ils ont joué. Les efforts étaient là. Il y avait des erreurs, mais les bonnes intentions étaient là. Quand tu vois ça, tu as des joueurs avec lesquels tu peux vraiment travailler», ajoute-t-il.

Les Lions jouent leur prochain match sur la route contre les Cantonniers de Magog le 16 septembre, à 13h30.