Des modules d’exercice derrière Gérald-Godin

Les résidents de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève et étudiants du Cégep Gérald-Godin peuvent désormais profiter d’une balade sur la presqu’île du collège, qui s’avance dans la rivière des Prairies, pour faire de l’exercice en plein air. L’arrondissement et le cégep ont inauguré, mercredi (6 septembre), un parcours de sept modules d’entraînement.

Aménagés sur un parterre de copeaux de bois, les équipements comprennent entre autres des barres de traction, des bancs à niveaux différents et des barres de répulsions. Il s’agit d’un investissement conjoint de 50 000 $.

Le maire de l’arrondissement, Normand Marinacci, précise que ces équipements sont offerts à tous, même les étudiants. «On veut que le cégep fasse partie intégrante de notre communauté», indique-t-il.

De son côté, le directeur général du cégep, Philippe Gribeauval, estime qu’il s’agit là d’un premier pas pour inviter la population à inclure les infrastructures du collège dans ses activités.

«Il est fondamental que notre institution soit fortement ancrée dans son milieu. On offre à nos étudiants des infrastructures, mais je souhaite que les citoyens puissent utiliser ces équipements publics. On va prendre les moyens pour que la communauté s’approprie la bibliothèque, le bord de l’eau et la Salle Pauline-Julien notamment», a-t-il déclaré.

Un terrain de pétéca, sport brésilien traditionnel similaire au volleyball, a aussi été construit sur la presqu’île. Cette installation ne fait toutefois pas partie de l’enveloppe conjointe de 50 000 $. Elle a plutôt été aménagée aux frais du cégep pour un montant de 130 $.