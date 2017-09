Diminution des plaintes au Lakeshore

Les usagers de l’Hôpital général du Lakshore sont de plus en plus satisfaits des services reçus. À preuve, le nombre de plaintes a diminué de près de 20 % au cours de la dernière année, passant de 157 à 130.

Ces chiffres sont encourageants puisqu’ils font suite à une vaste campagne de publicité visant à encourager les patients à faire connaître leurs récriminations.

Tout le mois de mars, des affiches ont été placées sur les murs et des dépliants ont été distribués. Un bandeau spécifique a aussi été placé sur le site web du Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) de l’Ouest-de-l’Île.

«Malgré cette campagne intensive, notre nombre de plaintes a diminué. Nous sommes très contents, mais on reste très humbles. Il y a toujours matière à amélioration. Porter plainte, c’est porter un geste constructif. Ça nous permet d’aller régler un problème à la base», indique la porte-parole du CIUSSS, Claire Roy.

Outils

Une mise à jour de l’onglet du Commissariat à la qualité a été effectuée, rendant plus facile le processus de plainte. On y retrouve un formulaire qui peut être imprimé et rempli plus facilement.

L’administration du CIUSSS a aussi effectué des interventions sur les réseaux sociaux et sur son bulletin interne. Des cartes personnalisées avec la photo et les coordonnées de la commissaire Sarah-Beth Trudeau ont été distribuées dans chacune des chambres.

Pour porter plainte

commissariat.plaintes.comtl@ssss.gouv.qc.ca

1 844 630-5125