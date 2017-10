Les erreurs coulent les Lions

L’attaque a fait défaut lors du dernier match des Lions bantam AAA du North Shore qui s’est incliné 28-9 face aux Wildcats des Laurentides. Les erreurs ont coûté cher à l’équipe de football de l’Ouest-de-l’Île qui a encaissé une troisième défaite depuis le début de la saison.

Les Lions ont entrepris le match à l’école Riverdale, à Pierrefonds du mauvais pied, permettant aux Wildcats de marquer un touché sur leur première possession. Sur la séquence suivante, le North Shore a échappé le ballon, ce qui a mené à un autre touché des Wildcats. À la fin du premier quart, les Laurentides avaient une avance de 21-0.

Les Lions se sont finalement inscrits au pointage au deuxième quart par l’entremise du porteur de ballon, Yannick Cyr, mais ont manqué une excellente chance de réduire l’écart avant la demie, échappant le ballon à deux verges de la zone des buts sur un premier jeu.

Inexpérience

«On a une jeune équipe, donc on manque beaucoup d’expérience. C’est ça qui est entré en ligne de compte pour nos trois défaites cette saison. On est toujours dans la partie, mais on fait tellement d’erreurs à l’attaque en affrontant des équipes contre lesquelles on ne peut se permettre ça», indique l’entraîneur-chef, Terry White.

Tout un défi attend les Lions lors de leur prochain et dernier match de la saison régulière, dimanche, le 22 octobre, alors qu’ils affronteront les Barons de St-Bruno, qui détiennent une fiche parfaite de 9-0 cette saison.

«C’est vraiment une bonne équipe, mais notre objectif n’est pas vraiment la partie contre Saint-Bruno parce que, peu importe si on gagne ou on perd, on va occuper la même position au classement pour les séries. On veut tout de même jouer un match solide en préparation pour les éliminatoires», fait valoir White.

En neuf matchs, les Lions ont inscrit 183 points et en ont accordé 107.