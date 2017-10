Un placement fait la différence

Les Islanders du Collège John Abbott ont tout tenté, mais ont finalement dû s’incliner pour une première fois cette saison par la marque de 35-32 au terme d’une fin de match endiablée face au Noir et Or du Collège de Valleyfield, samedi le 21 octobre, à Sainte-Anne-de-Bellevue.

Tirant de l’arrière par 11 points au quatrième quart, les Islanders ont réduit l’écart à 24-19 avec quelque six minutes à faire au match.

Les deux équipes se sont par la suite échangé les devants à trois reprises avant que le Noir et Or ne scelle l’issue du match avec un placement de trois points.

«Ça a été un match intéressant d’un bout à l’autre. Si on avait pu arrêter leurs deux dernières séries à l’attaque, on aurait gagné le match, mais la défensive avait été sur le terrain très longtemps. Il y a plusieurs choses qu’on aurait aimé faire mieux, mais on va en tirer des leçons», souligne l’entraîneur-chef des Islanders, Patrick Gregory.

Les Islanders ont maintenant une fiche de six victoires et une défaite, ce qui leur confère le deuxième rang de la division 2 en Ligue collégiale de football.