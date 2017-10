La parole aux candidats

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie de Pierredonds-Roxboro, L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève, Dollard-des-Ormeaux et Pointe-Claire à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Pierrefonds-Roxboro:

Nous avons voulu savoir ce que les candidats feraient pour assurer d’offrir une meilleure transparence à l’arrondissement ?

Dimitrios (Jim) Beis

Équipe Denis Coderre

Je suis fier de faire partie d’une administration qui fait de la transparence et de l’éthique un combat de tout instant. Que ce soit via l’instauration du bureau de l’inspecteur général pour lutter contre la corruption ou la facilitation de l’accès aux informations, nous pouvons dire mission accomplie.

Les citoyens de Pierrefonds-Roxboro peuvent compter sur mon équipe pour continuer à agir en toute honnêteté et transparence. Par exemple, Pierrefonds-Roxboro est l’un des arrondissements ayant un CCU public. Le Conseil d’arrondissement a aussi permis la participation de citoyens aux comités de circulation et de sécurité routière.

Nous favorisons aussi la participation citoyenne, notamment par des invitations porte-à-porte aux citoyens concernés par un projet prévu dans leur secteur pour permettre une consultation efficiente. Enfin, le conseil d’arrondissement a mandaté la création de deux conseils (Aînés-jeunesse) consultatifs pour discuter des problématiques spécifiques.

Notre administration a aussi ajouté la webdiffusion des séances ordinaires du conseil.

Hélène Dupont

Projet Montréal

La transparence est essentielle pour souder la confiance entre les citoyens et les élus. Projet Montréal souhaite s’inspirer des meilleurs pratiques existantes en matière de transparence, d’éthique et exercera un leadership ouvert et honnête au bénéfice de toutes et de tous.

Pour conserver ce lien primordial à la vie démocratique, il faut multiplier les façons d’informer les citoyennes et les citoyens et détailler autant que possible chaque projet ou amendement proposé par le biais du site Web de l’arrondissement. Des séances d’information ainsi que des consultations publiques devraient être parties prenantes de notre mode de gouvernance.

Il est important de tenir les résidents de Pierrefonds-Roxboro informés des projets d’envergure, et ce, dès leurs débuts. Ce ne fut pas le cas de l’hypothétique projet immobilier Cap Nature, auquel nous sommes totalement opposés. C’est d’ailleurs ce que recommande l’Office de Consultation Publique de Montréal dans son rapport sur l’avenir du secteur Pierrefonds-Ouest en lien avec ce projet.

Justine McIntyre

Vrai changement pour Montréal

Nos instances démocratiques, notre façon d’interagir avec les résidents, sont à revoir. L’accès à l’information demeure un processus lent et pénible. Les séances du conseil dégagent un malaise entre membres du conseil et membres du public. Nos consultations publiques ressemblent davantage à des séances d’information qu’à des séances de participation citoyenne.

J’ai choisi la bannière du Vrai changement pour Montréal justement parce que je crois sincèrement que nous avons besoin de changer notre façon de « faire » de la politique. Les résidents et propriétaires de commerce sont nos partenaires qui nous donnent le mandat de gérer les services et les projets qui touchent notre quartier.

Avec mon parti, nous introduirons davantage de participation dans nos instances; des échanges plus francs; des réponses plus rapides aux questions, commentaires, demandes et plaintes des résidents. Nous souhaitons également implémenter un budget participatif en arrondissement dès notre première année de mandat.

L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève

Nous avons demandé aux candidats quelle était leur vision du développement économique pour l’arrondissement?

Stéphane Côté

Vrai changement

De façon à maximiser le développement économique local, notre équipe préconise l’organisation d’une table de concertation où siègeront les commerçants locaux, les organisations publiques (cégeps entres autres) et les élus de l’arrondissement afin d’orienter cette démarche par des gestes concrets et efficaces.

Naturellement, ces actions ouvriront la porte à la revitalisation de nos deux noyaux villageois (Sainte-Geneviève et l’Île-Bizard) qui ont un grand besoin d’amour.

En effet, nous préconisons l’instauration d’un programme d’aide financière de revitalisation des enseignes de façade de façon à créer une ambiance conviviale et chaleureuse qui permettra de rehausser le cachet de notre arrondissement en encourageant le commerce local.

Avec l’achat par l’arrondissement d’un terrain riverain du côté de Sainte-Geneviève qui donnera un accès à l’eau aux citoyens, un cégep, ainsi que plusieurs installations sportives intérieures et extérieures, nous avons les leviers qu’il faut pour voir naître rapidement un projet qui se doit d’être rassembleur.

Éric Dugas

Équipe Coderre

Le développement économique de l’arrondissement commence par la connaissance et la reconnaissance de ses acteurs économiques tels ses entrepreneurs, commerçants, professionnels et institutions qui y sont établis.

Il est primordial de créer un comité statutaire composé de représentants de ces derniers et d’un élu leur permettant d’exprimer leurs besoins et de proposer des solutions au Conseil d’arrondissement en rapport entre autres avec la propreté, la circulation, le stationnement, l’affichage et leur développement.

Il va de soi que notre projet de revitalisation des noyaux villageois accompagné d’un programme subventionné de rénovation de façades ne pourra se faire à leur insu et devra tenir compte de leur présence et spécificité.

Également l’installation étudiée d’une bretelle d’accès du boulevard Jacques-Bizard au boulevard Gouin en direction Ouest bien qu’étant une mesure de fluidité, aura un effet direct et positif pour les commerces, entreprises et institutions installés sur le boulevard Gouin et favorisera leur développement.

Normand Marinacci

Projet Montréal

Notre arrondissement doit centrer son développement économique autour des commerces de quartier vu l’absence d’activités de nature industrielle. Notre programme prévoit des plans de revitalisation des noyaux villageois de l’Ile-Bizard et de Sainte-Geneviève afin de favoriser l’essor de nos marchands.

D’ailleurs, à Sainte-Geneviève nous avons déjà commencé le travail soit l’acquisition d’un parc riverain, l’enfouissement des fils électriques, le pavage d’une partie du boulevard Gouin et l’implantation d’activités culturelles. D’autres aménagements viendront rehausser le pouvoir d’attraction de nos zones commerciales pour les citoyens de notre arrondissement et d’ailleurs.

Nous visons également la venue de nouveaux cabinets de services professionnels. Évidemment, nos plans de revitalisation seront préparés et implantés avec la participation de nos citoyens. Si le besoin se fait sentir et avec l’assentiment des commerçants, nous collaborerons à la mise en place d’une association de gens d’affaires.

Pour tous ces projets porteurs, nous aurons le support d’une administration Valérie Plante car celle-ci préconise la décentralisation et la liberté d’action des arrondissements.

Dollard-des-Ormeaux

Nous avons voulu savoir ce que les candidats feraient pour améliorer les transports collectifs et actifs à Dollard-des-Ormeaux ?

Alex Bottausci

En collaboration avec la STM, j’augmenterais la fréquence des bus et le nombre d’abribus. J’ajouterais de nouvelles lignes de bus, reliant nos citoyens aux nouvelles stations du REM. J’ai déjà accompli des initiatives similaires dans mes mandats précédents, comme l’introduction du bus 475 au métro Côte-Vertu.

L’isolement des aînés présente une préoccupation croissante à mesure que notre population vieillit. Nous avons la responsabilité d’assurer leur engagement continu dans notre communauté. Encore une fois, en collaboration avec la STM, j’explorerais la création d’une route « Navette Or » à Dollard-des-Ormeaux, comme c’est le cas actuellement à Dorval et à Pointe-Claire.

Il y a aussi des organismes communautaires qui offrent des services de transport à un coût minime. En tant que ville, nous devons être plus proactifs dans la promotion de l’utilisation de tous les transports collectifs et actifs.

Raman Kumar Chopra

C’est une question légitime, la première étape consiste à créer des emplois à Dollard-des-Ormeaux et dans les municipalités voisines afin que les gens n’aient pas à se déplacer au centre-ville, ce qui réduira le trafic.

De plus, nous devons re-discuter l’idée d’avoir plus de voies réservées sur le boulevard Des Sources et St. Jean pour le transport en-commun.

Les problèmes de circulation ne se limitent pas à ces boulevards, mais des rues comme Sunnybrooke et Brunswick sont également affectées. Ici, je propose que la police et les feux de circulation sont placés immédiatement à court terme, durant cette période nous discuterons avec les navetteurs des solutions plus permanente.

En outre, je soutiens pleinement les initiatives de mon ami Alex, en ce qui concerne <@Ri>Light Rail Transport<@$p> et l’augmentation d’autobus et d’abris. À titre de maire, je vais travailler fort pour que mes électeurs voient qu’on règle ceci d’une façon adéquate.

Isabel Maicas

J’initierai un projet de mise en service de navettes électriques qui sillonneront les rues mal desservies par la STM. Ce réseau complémentaire de transport électrique sera en premier subventionné pour les Aînés à faible revenus et par la suite sera également offert aux autres résidents à faible revenus.

Cela réduira le nombre d’autos sur les routes, réduira le trafic-bruit-pollution et améliorera la sécurité de tous en incitant les conducteurs plus âgés à délaisser leur auto. La priorité sera de rendre aux Aînés, désavantagés par le coût élevé des billets d’autobus de la STM, leur mobilité et les transporter au centre civique, cliniques, commerces locaux, gares de train et à l’hôpital Général Lakeshore.

Ce réseau de navettes électriques sera éventuellement étendu et transportera les citoyens de DDO vers les stations du futur SLR, près de DDO soit Des Sources et Sunnybrooke et résoudra le manque flagrant de places de stationnement.

Ed Janiszewski

Le maire sortant, Ed Janiszewski, n’a pas répondu dans les délais prescrits.

Pointe-Claire

Pour les candidats de Pointe-Claire, nous avons demandé quels étaient leurs objectifs en termes de développement durable.

Aldo Iermieri

Développement durable à Pointe-Claire:

1. Du fait que de nouvelles normes ont été imposées et doivent être réalisées pour l’année 2020, nous favorisons déjà une collecte individuelle de chacune des matières résiduelles :

A) matières recyclables, B) matières organiques, C) déchets domestiques.

Ceci provenant de tous les citoyens, et maintenant provenant aussi de tous nos parcs et édifices municipaux. Nous faisons ceci pour améliorer l’environnement pour nos enfants et nos futures générations.

2. L’arrivée du train R.E.M. à Pointe-Claire, représente une technologie propre. Nous allons faciliter du stationnement près des gares pour diminuer le nombre d’autos sur nos rues.

3. Pistes cyclables: nous continuerons à en bâtir afin de créer un vrai réseau.

4. Nouveaux développements, nous encouragerons une technologie verte.

5. Nous bâtissons de nouvelles infrastructures, pour améliorer notre réseau d’aqueduc.

6. Éclairage: nous employons de nouvelles lumières plus efficaces en énergie.

John Belvedere

La ville de Pointe-Claire jouit d’un emplacement de choix: bord du lac St-Louis, axes routiers stratégiques, espaces verts, patrimoine architectural, parc industriel, etc. Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme et la ville doit travailler dès aujourd’hui pour bâtir la ville demain. Voici quelques grandes orientations:

– Protéger et mettre en valeur l’environnement naturel

– Favoriser la participation et l’engagement des citoyens (programme de compostage, recyclage,…)

– Aménager le territoire de façon durable

– Prendre des décisions orientées vers le développement durable (voitures électriques, etc.)