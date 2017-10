La parole aux candidats

Chaque semaine, TC Media invite les candidats à la mairie de Pierredonds-Roxboro, L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève, Dollard-des-Ormeaux et Pointe-Claire à exprimer leur point de vue sur différents enjeux locaux. Leur réponse est publiée telle quelle. Leur participation n’est pas obligatoire.

Pierrefonds-Roxboro

Advenant une nouvelle crise d’inondation majeure à Pierrefonds-Roxboro au cours des quatre prochaines années, qu’est-ce que vous souhaiteriez améliorer pour ce qui est de la réponse et de l’intervention de l’arrondissement ?

Dimitrios (Jim) Beis

Équipe Denis Coderre

L’arrondissement est déjà proactif depuis plusieurs mois sur différents aspects. Les inondations du printemps dernier ont révélé des particularités sur le territoire à partir desquelles nous précisons actuellement notre Plan particulier d’intervention inondations. L’arrondissement a procédé à des améliorations au niveau du réseau pluvial et à des acquisitions de terrains stratégiques au cours des derniers mois. De plus, nous étudions la possibilité de recourir à des installations permanentes de type « Water squares » qui se basent sur les meilleures pratiques en la matière dans certains pays européens. En termes d’intervention, les équipes sont déjà à l’œuvre et implantent des installations temporaires en prévision de crues potentielles au printemps 2018.

Justine McIntyre

Vrai changement pour Montréal

Les inondations du printemps démontrent le manque de préparation pour faire face à ce type d’événement majeur.

Tout d’abord il faut revoir notre plan d’urgence. Un système de prévision des crues et un réseau d’alerte doivent être mises en place. Ceci permettrait d’avoir un préavis de quelques jours, suffisamment pour permettre de déclencher le plan d’urgence.

Dans l’immédiat, s’assurer que nous avons sous la main les matériaux nécessaires pour pouvoir intervenir rapidement (poches de sable, digues temporaires) ainsi que la capacité de coordonner les bénévoles. À moyen terme, une gestion responsable des eaux pluviales, la protection du réseau d’égouts pour éviter des refoulements, et la construction ou renforcement de digues. À long terme, une planification urbaine qui protège les milieux humides et plaines inondables éliminerait le risque d’inondation à la source.

Il est à noter qu’un post-mortem sur les inondations printanières promis par le maire n’a toujours pas eu lieu.

Hélène Dupont

Projet Montréal

Notre priorité sera de soutenir les citoyens affectés. Nous devrons prévoir un fonds d’urgence pour apporter une aide financière aux victimes et faire simultanément des demandes de soutien auprès des autres paliers de gouvernement. Un suivi régulier sera planifié pour soutenir l’ensemble des sinistrés. Ensuite, nous travaillerons avec les entreprises afin de nous assurer de combler le manque à gagner dû à l’interruption temporaire de leurs activités d’affaires.

Une nouvelle règlementation assurera qu’aucune autre construction ne se fasse en zone inondable et l’installation de nouveaux outils de mesure du niveau d’eau nous permettront de réagir plus rapidement afin de limiter les pertes. Un protocole d’urgence précis sera mis en place à la suite d’une consultation auprès de l’ensemble des sinistrés afin d’éviter des erreurs et de s’assurer que tout le matériel pour soit disponible. En parallèle, l’information sera transmise rapidement à tous ceux situés dans les zones à risque.

Dollard-des-Ormeaux

Cette semaine, nous avons voulu savoir quels sont les objectifs des candidats à la mairie en termes de développement durable ?

Alex Bottausci

En tant que ville, nous sommes responsables d’assurer un avenir sain à nos enfants. Pour réduire nos émissions, je promouvrai l’utilisation des transports collectifs et actifs, et j’améliorerai nos pistes piétonnes et cyclables. Je créerai un Technoparc permettant aux gens de travailler près de leurs domiciles, j’atténuerai notre trafic, j’introduirai des bornes de recharge électriques pour les véhicules électriques, et je remplacerai les voitures municipales mis à la retraite par des voitures électriques. Je m’assurerai que tous les futurs bâtiments et rénovations de la ville soient conformes aux normes environnementales et je promouvrai des pratiques écologiques dans toutes les installations de la ville. J’ajouterai des toits verts aux édifices de la ville, je planterai plus d’arbres pour augmenter la couverture de la canopée et je créerai des jardins communautaires. Je travaillerai pour atteindre les objectifs gouvernementaux de valorisation des matières recyclables et des matières organiques.

Ed Janiszewski

Notre ville est développée à 99 pour cent. Cependant, nous appuyons TOD (transport oriented development), le développement axé sur le transport. Nous avons approuvé un condominium proche de la gare récemment.

Nous avons modifié le zonage à côté de notre Centre civique réduisant ainsi des blocs à appartements de 12 étages à des maisons de ville de deux étages afin d’amoindrir la circulation.

Nous mettons l’emphase sur la qualité de vie plutôt que sur des augmentations de revenus. Cependant, nos deux boulevards principaux, le boulevard des Sources et le boulevard St-Jean, desservent aussi Pierrefonds/Roxboro et nous devons améliorer le transport en commun pour alléger la circulation aux heures de pointe.

Isabel Maicas

Pendant mon mandat, tel que décrit dans ma Vision pour DDO : limiter la densification et préserver nos espaces verts, ceci étant une valeur fondamentale pour maintenir l’intégrité de l’environnement.

Dès la première année, tel qu’avancé dans ma Vision pour DDO, mettre en service un réseau de navettes électriques subventionné pour les Aînés à faible revenu, éventuellement étendu aux autres citoyens à faible revenu; rapprocher les aînés et autres citoyens à faible revenu des commerces locaux est une autre valeur fondamentale en terme d’équité sociale.

Tout au long de mon mandat, mettre en place un plan d’amélioration de la qualité de vie (santé et sécurité) des citoyens et employés de la ville en maximisant l’utilisation de véhicules électriques, en favorisant l’utilisation d’équipements à faibles décibels et non-polluant, en renforçant le respect de la signalisation routière et les limites de vitesse.

Raman Kumar Chopra

M. Chopra n’a pas répondu à notre question dans les délais prévus.

Pointe-Claire

Pour les candidats de Pointe-Claire, nous avons demandé comment les candidats feraient pour s’assurer d’un meilleur sort pour les aînés de la Ville ?

John Belvedere

Les aînés représentent 30 à 35 % de la population de la ville de Pointe-Claire. Il est essentiel de faire tout ce que nous pouvons pour soutenir ce groupe très important de citoyens. Les programmes en place destinés aux aînés ont remporté des prix, mais pouvons-nous faire plus? J’aimerais qu’un comité d’aînés soit formé pour être à l’écoute de leurs besoins. Ce comité travaillerait de concert avec le responsable du programme d’aide au troisième âge. En outre, j’aimerais évaluer :

1. Création d’un centre pour les aînés

2. Modalités de paiement pour les aînés afin de leur permettre de payer leurs taxes sans leur charger d’intérêts

3. Programme actuel de billets d’autobus gratuits

NON, je n’ai absolument pas l’intention de couper les services aux aînés, au contraire je veux voir ce qui peut être fait pour améliorer ces services et m’assurer que Pointe-Claire demeure un leader dans ce domaine.

Aldo Iermieri

La Ville de Pointe-Claire est reconnue pour les services exceptionnels offerts aux aînés. Ces services sont connus sous le nom de « Aide au troisième âge ». Notre Programme d’aide au troisième âge offre de nombreux services aux aînés afin de briser l’isolement et de porter au maximum les échanges et les rencontres. C’est aussi une occasion pour nos jeunes d’être sensibilisés à la réalité de nos aînés, de créer des liens avec ces derniers et même de développer de nouvelles passions. En voici quelques exemples:

Nous avons célébré la journée nationale des aînés en septembre. « La Journée nationale des aînés, c’est l’occasion de reconnaître le travail et la contribution de nos aînés et c’est aussi une façon de leur rendre hommage pour leur engagement dans notre communauté. Les étudiants de l’école secondaire Lindsay Place ont pris part à l’événement.

Teodor Daiev

J’ai fait plusieurs visites dans tous les centres de personnes d’âge d’or à Pointe-Claire. Bien sûr – en addition de toutes mes rencontres directes avec mes co-citoyen(ne)s.

Ces personnes sont les mieux informées, de plus – les plus ouvertes pour exprimer leur propre opinion !

Et suite à tout ce que j’ai déjà consolidé de leur part – voilà le plan d’action qui s’amène de ma part:

1. Dialogue ouvert et continuel, suite auquel identifier les besoins concrets. 2. Participation active de chacune des personnes d’âge d’or (qui serait intéressée) dans nos travaux de gestion et/ou consultation.

– pourquoi-pas aussi de créer des groupes avec expertise spécifique

3. Instauration de l’approche Smart City adresse pour les personnes d’âge d’or.

Timothy Lloyd Thomas

Pointe-Claire a la plus forte concentration de personnes âgées dans l’Ouest-de-l’Île – 21% de sa population a 65 ans ou plus. Ainsi, nous aurons besoin de fournir de meilleurs services à ce groupe démographique à l’avenir. Nous avons le programme «Aid for Seniors» qui fonctionne bien pour les personnes âgées autonomes, mais il y aura un plus grand besoin d’installations de jour pour les aînés qui sont obligés à vivre avec d’autres (famille habituelle) car ils perdent leur autonomie.

Pointe-Claire possède un établissement qui sert de centre principal pour des programmes de jour, mais ce centre n’est disponible qu’à temps partiel parce que l’établissement est partagé avec d’autres groupes d’âge. Je propose que l’édifice que les religieuses ont laissé vacant dans l’ancien village soit utilisé pour établir un centre de jour à temps plein pour les aînés, en y intégrant des fonds des gouvernements fédéral et provinciaux.