Les Lions éliminés

Le parcours éliminatoire des Lions bantam AAA du North Shore s’est terminé dès la première ronde, alors que l’équipe de l’Ouest-de-l’Île s’est inclinée 28-13 contre les Hornets de Sun Youth, samedi, au parc Jeanne-Mance, à Montréal. Profitant du manque d’efficacité de l’attaque des Lions, les Hornets ont pris une avance de 14-0 en première demie.

«On est partis lentement en début de match. On n’avait pas de jeu au sol du tout et ils arrêtaient nos passes. Nos receveurs ont manqué peut-être la moitié de leurs passes dans l’ensemble du match», indique l’entraîneur-chef des Lions, Terry White.

Les Lions se sont finalement inscrits au pointage avec un peu plus de six minutes à faire au troisième quart.

Les Hornets ont marqué un simple, en ratant un placement de trois points, vers la fin du troisième quart. Avec un peu plus de six minutes à faire au dernier quart, Sun Youth a fait 21-13.

Puis, avec un peu plus d’une minute à faire au quatrième quart, les Lions ont rendu les choses intéressantes pour leurs partisans, s’approchant à huit points de Sun Youth.

Mais leurs espoirs ont été anéantis par les Hornets qui ont marqué un touché à leur possession suivante, mettant le match hors d’atteinte avec moins d’une minute à faire.

«Notre défensive a bien joué, comme d’habitude. Sun Youth a le meilleur porteur de ballon de la ligue. On l’a arrêté, mais la défensive était sur le terrain tout le temps. On a eu de bonnes séquences, mais les Hornets étaient très forts, souligne White. Les gars sont déçus, mais sont réalistes aussi. Ce n’est pas comme si on a perdu une partie qu’on était supposé de gagner».

Les Lions terminent la saison avec une fiche de six victoires et cinq défaites, incluant les séries éliminatoires. White croit que le manque d’expérience de son équipe est la cause principale des échecs subis sur le terrain. Malgré tout, l’avenir s’annonce prometteur selon lui.

«On a une quinzaine de vétérans qui reviennent et beaucoup de joueurs pee-wee qui vont faire le saut en bantam. L’an dernier, on en avait seulement que huit qui montaient du niveau pee-wee, contrairement à de 15 à 20 pour l’an prochain», précise-t-il.

Par ailleurs, l’entraîneur a lancé des fleurs à deux de ses joueurs qui se sont démarqués cette saison. Yannick Cyr, qui a joué autant sur la ligne défensive qu’à l’attaque notamment comme porteur de ballon ainsi que comme ailier rapproché, a été désigné comme joueur le plus utile de son équipe. Quant au secondeur et porteur de ballon, Eric White a été le joueur le plus utile à la défensive.