Un prix pour le Zoo Ecomuseum

La direction du Zoo Ecomuseum de Sainte-Anne-de-Bellevue a de quoi être fière. Le nouveau programme d’activités plus concrètes et axées sur la conservation du camp de jour a reçu le prix Eleonore Oakes d’Aquariums et zoos accrédités du Canada (AZAC).

Décerné à la fin septembre, le prix reconnaît une réalisation exceptionnelle d’un établissement membre dans la conception d’une exposition, le bien-être des animaux, l’éducation ou toutes autres contributions importantes au domaine des zoos et des aquariums.

À la suite de l’embauche d’un directeur de l’éducation, à la fin 2016, le zoo a renouvelé la formule de son camp dédié aux enfants de 5 à 11 ans. L’équipe souhaitait introduire des notions plus poussées, dont l’équilibre écologique, les travaux scientifiques de conservation de la faune et des habitats et le bien-être animal sous toutes ses formes (physique, psychologique, émotif).

Un partenariat avec l’Arboretum Morgan, réserve forestière protégée voisine du zoo, a aidé à sensibiliser les campeurs aux trois écosystèmes majeurs du Québec: le champ, le marais et la forêt. Tout au long de l’été, des animateurs ont accompagné les jeunes dans l’Arboretum pour découvrir la faune de l’endroit et comment aider à sa protection.

Leaders en environnement

Concrètement, les jeunes ont été introduits à la télémétrie, méthode de surveillance des animaux relâchés en nature à l’aide d’émetteurs, ainsi qu’à l’identification par bagues des oiseaux, deux activités pratiquées sur des animaux en peluche.

Ils ont aussi effectué un recensement de couleuvres en milieu naturel.

«Ces activités ouvrent les yeux des enfants sur comment on travaille pour protéger les animaux. Plus on les sensibilise et on leur apprend des choses, meilleurs seront-ils comme leaders en matière d’environnement une fois devenus grands. Ils vont être plus portés à protéger ce qu’ils connaissent», fait valoir la directrice des communications du Zoo Ecomuseum, Émilie Sénécal.

D’autres activités plus traditionnelles ont aussi été tenues lors du camp de jour, comme la préparation de repas pour certaines espèces du zoo.

Autres distinctions

Depuis sa création en 1988, le Zoo Ecomuseum a raflé deux autres prix d’excellence. En 2011, le Zoo remportait le prix Thomas R. Baines pour l’ensemble de l’œuvre au niveau du programme de conservation des reptiles et amphibiens du Québec.

En 2015, le Zoo gagnait le prix de Valorisation de l’environnement des animaux pour la nouvelle aire de vie du pékan.

Regroupement de parcs zoologiques et aquariums du Canada, l’AZAC a pour but de diffuser de l’information émanant de la recherche scientifique et expérimentale sur la nutrition animale pour assurer le bien-être des animaux gardés en captivité.