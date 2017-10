Refus d’une SDC au village de Pointe-Claire

Les commerçants du village de Pointe-Claire rejettent l’idée de se regrouper en Société de développement commercial (SDC). Dans un référendum tenu la semaine dernière, ils étaient 73% à voter contre la création de ce regroupement de gens d’affaires.

Selon les résultats du 22 octobre, 44 commerçants étaient défavorables alors que 16 souhaitent former une SDC. «Ils ont majoritairement préféré continuer à faire leur promotion de manière autonome et indépendante, comme ils l’ont toujours fait», souligne le maire, Morris Trudeau.

Pourtant, ce référendum a été tenu à la suite d’une demande présentée au conseil municipal en août par une trentaine de commerçants du village qui voulaient bénéficier d’une organisation structurée et unie. Cette expertise locale offre des stratégies adaptées pour notamment enrichir la qualité de vie du milieu et soutenir le développement économique, culturel et social.

La loi provinciale encadre la création de ces organisations à adhésion obligatoire. Le résultat du référendum confirme la fin du projet. Un tel processus pourra être reconduit dans deux ans, si les commerçants le redemandent.