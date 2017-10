15 ans de soins palliatifs

La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île, qui célébre son 15e anniversaire, a vu ses dons reçus augmenter de près de 25 % au cours des deux dernières années.

Un montant de 3,53 M$ a été amassé sous forme de dons au cours de la dernière année fiscale. Par ailleurs, le nombre de bénévoles a aussi augmenté récemment, passant de 280 à 316 l’an dernier.

«Nous demeurons plus engagés que jamais à aider les patients en phase terminale à bien vivre, dans la dignité et avec le moins de douleur possible, et ce, jusqu’à la toute fin, affirme Teresa Dellar, directrice générale et cofondatrice de la Résidence. Nous sommes si reconnaissants de l’appui constant de nos donateurs et de la collectivité en général».

À la fin des années 1990, Mme Dellar occupait le poste de travailleuse sociale à l’Hôpital général du Lakeshore où elle voyait les obstacles auxquels étaient confrontés les patients en phase terminale et leur famille, souvent obligés d’être transférés dans un hôpital impersonnel au centre-ville pour vivre leurs derniers jours.

Elle en a conclu que la collectivité de l’Ouest-de-l’Île devrait avoir accès à un endroit de première classe, où les patients pourraient vivre leurs derniers jours au sein même de leur collectivité, près de leurs familles et amis.

En 1999, elle a fait appel à Russell Williams, à l’époque député de l’Ouest-de-l’Île à l’Assemblée nationale. Il l’a aidé à mobiliser le gouvernement et à obtenir l’appui d’entreprises pour bâtir une résidence de soins palliatifs dans l’Ouest-de-l’Île.

Après plusieurs années de collecte de fonds pour financer la construction, l’établissement de neuf lits a pu ouvrir ses portes le 15 octobre 2002.

Agrandissements

En 2012, la Résidence a plus que doublé sa capacité par l’ajout d’un pavillon de 14 lits, sur un étage dédié d’un établissement de soins de longue durée à proximité, à Pointe-Claire. Cette expansion en a fait la plus importante résidence indépendante du Canada avec 23 lits. Depuis, plus de 3 700 patients y ont été pris en charge.

L’appui envers la Résidence provient de milliers de donateurs. Le gouvernement provincial fournit chaque année un montant correspondant environ à un tiers des revenus de la Résidence. Un financement d’un peu plus de 1,9 M$ a été fourni par Québec en 2016-2017.

Depuis son ouverture en 2002, la Résidence a accueilli plus de 3 700 patients ainsi que 15 000 membres de leur famille. Les soins prodigués sont gratuits pour les patients et leurs familles. La Résidence accueille des patients en phase terminale de cancer, SLA, sclérose en plaques et maladies cardiaques.