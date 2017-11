Belvedere succède à Trudeau

L’homme d’affaires John Belvedere a remporté une victoire sans équivoque dans Pointe-Claire, récoltant deux fois plus de votes que le plus proche de ses trois adversaires, le conseiller municipal, Aldo Iermieri.

M. Belvedere a été choisi par plus de 60% des électeurs pour succéder à Morris Trudeau qui n’a pas souhaité poursuivre sa carrière politique.

«Le grand écart dans le nombre de votes m’indique que les gens voulaient un changement, dit le nouveau maire. La Ville était déjà bien gérée, mais je pense que ce qu’on va faire un peu plus, ce sera d’écouter les citoyens et de les impliquer dans les décisions. On va tenter de faire les choses un peu mieux qu’avant.»

Si M. Iermieri a obtenu la faveur d’un peu moins de 30% de l’électorat, Timothy Lloyd Thomas a quant à lui récolté près de 8% du vote.

«C’est pas si pire comme résultat pour une première fois, fait valoir ce dernier. Je ne pouvais pas faire du porte-à-porte parce que j’ai un emploi. J’ai tout de même beaucoup appris. Je suis très satisfait du résultat.»

Teodor Daiev s’est mérité un peu plus de 2% des voix exprimées. Le candidat s’est dit ravi d’avoir pu faire campagne dans Pointe-Claire et d’avoir pu discuter avec des gens de tous âges.

Chez les conseillers, la course la plus serrée a eu lieu dans le district Cedar Park Heights où Tara Syainforth l’a emporté avec seulement 22 voix de majorité.

Conseillers

District Cedar/Le Village

Claude Cousineau réélu 71,42%

Michael D’Arrisso 28,58%

District Lakeside

Paul Bissonnette réélu 55,95%

Eklas Bichai 22,33%

Stephen Cascioli 21,72%

District Valois

Kelly Thorstad-Cullen élue par acclamation

District Cedar Park Heights

Tara Stainforth élue 25%

Andrew Swidzinski 24%

Steve Naday 19%

Ronald Francis 17%

Ossama Guindi 15%

District Lakeside Heights

Cynthia Homan réélue 64%

Amanda Roberts 36%

District Seigniory

David Webb élu 62%

Patrick Marsolais 38%

District Northview

Eric Stork élu 53% du vote

Eric Trudeau 47%

District Oneida

Brent Cowan élu 53%

Jack (John) Beaumont 47%