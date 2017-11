Les Mustangs champions pour une 27e fois

Les Mustangs midgets AAA du North Shore ont conclu leur saison en beauté, dimanche, remportant un troisième championnat provincial d’affilée, le 27e de leur histoire. Ils ont défraient les Cougars de Saint-Léonard par la marque de 26-6 dans un match à sens unique au Stade Hébert de Saint-Léonard.

Si le pointage est demeuré au neutre au premier quart, l’attaque des Mustangs a marqué trois touchés avant la fin de la demie, permettant au North Shore de prendre une avance de 20-0.

Par la suite, les Mustangs ont ajouté un autre touché au troisième quart pour faire 26-0.

«On s’est bien préparé pour cette partie. On a ajusté tous nos jeux offensifs et on a changé à peu près tout ce qu’on pouvait. Alors, peu importe les vidéos qu’ils avaient pu regarder de notre équipe, ça ne nous a pas affectés», indique l’entraîneur-chef des Mustangs, Jason Jourdenais.

Les Cougars ont évité le blanchissage avec un touché du quart arrière William Riddle, inscrit avec moins d’une seconde au cadran.

«Les Mustangs ont capitalisé sur chaque opportunité. Ils ont fait les jeux et ont été plus opportunistes. On avait perdu 40-28 contre eux en saison régulière. On voulait un match un petit peu plus serré cette fois-ci. Mais ils ont pris avantage de notre faiblesse. Quand on a eu des chances, on a manqué notre coup», raconte l’entraîneur-chef des Cougars, Andy D’Alessandro.

Les Mustangs complètent donc leur saison avec une fiche de 11 victoires et une seule défaite, incluant les séries éliminatoires.

«Ça a été une longue saison. Des équipes ont déclaré forfait contre nous et on a eu un passe-droit pour la première ronde des séries. Ça a été dur pour mes gars de rester au sommet de leur forme dans ces circonstances. Il fallait que leur niveau de performance atteigne son sommet au bon moment et c’est ce qui s’est produit aujourd’hui», avance Jourdenais.

Honneurs

Le joueur du match pour les Cougars a été le receveur, Alexandre Wedens. Le porteur de ballon Jayden Jehoda-Biney a reçu cet honneur chez les Mustangs. Ricardy Bony des Cougars et Max Trinchini des Mustangs ont été nommés les joueurs de ligne du match.

Rappelons qu’en demi-finale, les Mustangs avaient défait les Hornets de Sun Youth, 21-2, le 5 novembre.