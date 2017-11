En voiture pour Noël!

Plusieurs milliers de personnes se sont donné rendez-vous à la gare de Beaconsfield pour le passage du Train des Fêtes du Canadien Pacifique (CP), dimanche soir. En plus d’avoir reçu la visite du Père Noël, ceux qui s’étaient déplacés ont eu droit à un concert de Jonathan Roy, Colin James et Emma Lee.

La 19e édition de l’événement marquait la fin des célébrations du 150e anniversaire du Canada.

Le Train des Fêtes parcours le pays et effectue plus d’une centaine d’arrêts dans différentes communautés afin d’amasser des fonds et des denrées pour les banques alimentaires locales. Moisson Montréal a organisé la collecte de Beaconsfield où près de 2000 kg de nourriture ont été amassés. Le montant en argent n’avait pas été comptabilisé au moment d’aller sous presse, quoique le CP a fait un don de 5000$.

Un autre Train des Fêtes, également en partance de la réserve amérindienne Kahnawake, a pris le chemin des États-Unis pour la même mission.