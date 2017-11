Des futurs comptables se démarquent

Le service à la clientèle est une force pour les étudiants en technique de comptabilité et de gestion au cégep Gérald-Godin. Cinq d’entre eux ont remporté 2e place à la 20e Foire commerciale des entreprises d’entraînement, qui se tenait la semaine dernière, à Chicoutimi.

L’événement permet à plus de 200 étudiants de partout au Québec de mettre en pratique leurs acquis en matière de vente, de service à la clientèle, de marketing et de comptabilité dans un cadre le plus réaliste possible.

Le défi consistait en une simulation de salon d’entreprise à l’hôtel Le Montagnais où, par petits groupes, les étudiants devaient développer une stratégie marketing pour représenter de véritables compagnies. Café Napoléon, Club Voyage Dumoulin, Chocolats privilège ainsi que De Serres étaient les firmes choisies pour les étudiants de 2e et 3e année de Gérald-Godin.

Les visiteurs avaient quant à eux un montant fictif à dépenser chez les différents exposants.

Afin déterminer les gagnants, les juges évaluaient différents critères, dont le kiosque, l’ingéniosité et le service à la clientèle.

«Nos étudiants ont fait un travail incroyable de préparation et de représentation dans le cadre du projet de la Foire commerciale. On ne pouvait demander mieux», souligne Guylaine Mireault, coordonnatrice du programme de Techniques de comptabilité et de gestion.