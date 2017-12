Des patineurs de l’Ouest-de-l’Île aux nationaux

Deux couples de danseurs sur glace du Club des Deux-Rives ont obtenu leur laissez-passer pour les Championnats canadiens grâce à leurs performances au Défi Patinage Canada, qui s’est déroulé au Sportplexe Pierrefonds, ce weekend.

Valérie Taillefer et son partenaire en danse junior, Jason Chan, qui s’entraîne à Saint-Laurent, ont terminé au cinquième rang sur les 22 couples inscrits. Pour réussir à aller à Vancouver, en janvier, ils se devaient d’être classés parmi les 14 premiers.

Les athlètes de 18 et 21 ans ont obtenu un total de 127 points au terme de leurs deux programmes, samedi matin. La paire des Albertains Ashlynne Stairs et Lee Royer, qui représentait la Colombie-Britannique/Yukon, a remporté la compétition avec 138 points.

Chez les novices, Leticia Briand et Zachary Whittaker, tous deux du Club des Deux-Rives, se sont qualifiés de justesse avec 65 points et une 15e place, la dernière position leur assurant un billet aux Championnats canadiens.

Ils ont terminé loin derrière le couple gagnant formé par Miku Makita et Tyler Gunara de la Colombie-Britannique/Yukon qui a récolté 100 points.

Le Défi Patinage Canada a regroupé plus de 500 patineurs artistiques de partout au pays, des niveaux pré-novice à sénior. Il s’agit de la plus grande compétition du genre au Canada et permet aux meilleurs Québécois de se démarquer pour représenter la province aux nationaux. C’était la troisième fois en quatre ans que Pierrefonds était l’hôte du Défi.

L’an prochain, la compétition se déroulera au Terwillegar Community Recreation Centre, à Edmonton, en Alberta, à la fin novembre.

Résultats

Junior dames

Du Club de patinage des Deux-Rives, Samantha Couilllard, a terminé 39e avec 98,92 points chez les juniors. Elle devait se placer parmi les 18 premières afin de se qualifier pour les championnats nationaux. C’est l’Ontarienne Alison Schumacher qui a remporté l’épreuve avec 158,32 points.

Danse pré-novice

La paire formée d’Adrian Marcellus (Pointe-Claire) et Chaima Ben Khelifa (Laval) s’est classée 20e sur 30 couples, avec 53,88 points. Les Ontariens Sydney Embro et Eric Millar ont décroché la première place avec 79,38 points.

Messieurs junior

Le patineur des Deux-Rives âgé de 18 ans, Brandon Day, devait terminer parmi les 18 premiers de sa catégorie afin d’obtenir son laissez-passer pour Vancouver. Il a finalement obtenu la 23e place en récoltant 123 points. Le gagnant, l’Ontairien Iliya Kovler, a obtenu 183,84 points.