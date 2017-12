Financement précaire en petite enfance

Risquant de perdre 15% de son financement d’ici 2019, l’organisme Cloverdale Multi-Ressources, qui offre de nombreux services aux familles de Pierrefonds-Est, Roxboro et Dollard-des-Ormeaux, lance un cri du cœur pour trouver de nouvelles sources de revenus, au moment même où il fête son 25e anniversaire.

En 2019, arrivera à échéance le projet collectif Avenir d’enfants, un partenariat entre la Fondation Lucie et André Chagnon et le gouvernement du Québec. Il soutient plus de 3000 organismes offrant des services en petite enfance.

Les deux partenaires, qui fournissent ensemble 40 M$ annuellement, ont choisi de ne pas prolonger le projet au-delà de durée de vie prévue de 10 ans.

Le conseiller aux communications et affaires publiques d’Avenir d’enfants, Maxime Clément, mentionne toutefois que pour faciliter une transition en douceur, il est possible que le projet soit prolongé d’une année.

Abandonnés?

Les programmes de jeu et socialisation pour les enfants, les cafés-rencontres, une partie du financement de la joujouthèque ainsi que de celui de Pères à cœur, programme qui offre aux pères de famille soutien et accompagnement, sont menacés.

«On ne sait pas si on pourra remplacer ce financement. On ne peut pas juste fermer des projets. Les besoins sont encore là et même qu’ils sont en augmentation. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants dans le quartier», indique la directrice, Veronica Lopez.

L’organisme basé sur le boulevard Gouin Ouest, à Pierrefonds-Roxboro, offre en outre une vaste gamme de services pour toute la famille tels des rencontres d’information et référence, activités périnatales, activités socioculturelles pour adultes, programmes préscolaires, halte-garderie, service de soutien pour les parents et camp de jour pour les enfants 5 à 12 ans.

Créé dans le quartier Cloverdale, qui représente en ce moment la plus grande coopérative d’habitation au Québec, l’organisme a été incorporé en 1992, dans le but d’offrir des services aux familles du quartier.

Les activités de l’organisme ont pris de l’ampleur avec les années. Alors que 102 heures d’intervention avaient été offertes en 1997, plus de 8 100 heures de travail ont été offertes l’an dernier.

Cloverdale Multi-Ressources offre quotidiennement des services d’accompagnement et de soutien quotidien à plus de 100 familles. En plus de nombreux bénévoles, l’organisme compte 38 employés, dont 12 à temps plein.