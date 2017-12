28 M$ de travaux sur Hymus en trois ans

Un montant additionnel de 9 M$ sera injecté dans les travaux du boulevard Hymus, à Pointe-Claire. Cette somme viendra s’ajouter aux 19 M$ investis par le conseil municipal depuis 2014 dans la réfection de cet axe routier.

La Ville prévoit pour 2018 des travaux de réfection, de l’avenue Manfred à l’avenue Delmar. On y fera l’installation de deux bassins de rétention des eaux pluviales, la reconstruction de la chaussée et des trottoirs, l’aménagement d’une piste cyclable ainsi que le remplacement de l’éclairage et des feux de circulation.

Cette année, des travaux similaires ont été réalisés de l’intersection du boulevard Saint-Jean à l’avenue Manfred, pour 7,5 M$.

En 2016, les travaux sur Hymus se sont déroulés entre l’avenue Stillview et le boulevard Saint-Jean. Nécessitant un montant de 3,7 M$, on a effectué du gainage d’aqueduc, la réfection de la chaussée, l’ajout d’un trottoir du côté nord, la reconstruction du trottoir du côté sud ainsi que le remplacement de l’éclairage de rue.

Il y a trois ans, la municipalité effectuait des travaux majeurs entre le boulevard des Sources et l’avenue Delmar au coût de 7,7 M$.

On avait à ce moment reconstruit la chaussée et modifié la géométrie pour avoir deux voies de circulation dans chaque direction, effectué la reconstruction des bordures et trottoirs en plus de remplacer les feux de circulation et l’éclairage.