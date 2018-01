Coiteux vante le bilan libéral

Il faut s’attendre à ce que l’élection prévue pour l’automne marque la sphère politique au Québec tout au long de l’année. Le député de Nelligan, Martin Coiteux, qui gère également trois portefeuilles à Québec, croit que le bilan des réalisations libérales des quatre dernières années inspirera confiance aux électeurs.

«On a corrigé la situation budgétaire, relancé l’économie, fait des réformes importantes en santé, qui commencent à porter fruit. On a décentralisé les pouvoirs vers les municipalités. On a fait ce qu’on avait annoncé et pour les engagements qu’on va prendre, les gens pourront avoir confiance qu’on pourra les réaliser», indique M. Coiteux.

Ce dernier soutient cependant que la campagne libérale ne sera pas uniquement basée sur le bilan du présent mandat.

«On va arriver avec de nouvelles propositions de changement pour le Québec, pour avancer encore plus loin», fait-il valoir.

Comme son collègue Geoffrey Kelley, M. Coiteux identifie la santé, le transport et le développement économique comme enjeux prioritaires pour l’Ouest-de-l’Île.