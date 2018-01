Augmentation de 2,5 % des taxes à L’Île-Bizard

La hausse des taxes municipales pour les propriétaires résidentiels de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève sera, cette année, 2,5 fois supérieure à celle de l’an dernier. Elle se chiffrera à 2,5 % alors qu’elle s’élèvera à 2,8 % pour les immeubles non résidentiels.

Cela se traduira par une hausse du compte de taxes de 85 $ pour une maison d’une valeur moyenne de 408 129 $. Le maire d’arrondissement, Normand Marinacci, voit ces chiffres d’un bon œil, considérant que le taux d’inflation se chiffre à 2,1 %.

Il explique que la hausse de taxes est en partie due à l’augmentation de la contribution à la réserve financière de l’eau de la Ville de Montréal.

Un propriétaire résidentiel moyen devra contribuer un montant de 35 $ supplémentaire à cette réserve.

«Les taxes seront un petit peu plus élevées parce qu’on veut faire des rénovations au niveau des services de l’eau. On est obligés de donner un petit coup. Mais, avec un taux d’inflation à 2,1 %, on est quand même bien. C’est un bon budget, un budget de transition avec des décisions qui ont été difficiles à prendre pour ce qui est de certaines augmentations», indique l’élu de Projet Montréal.

M. Marinacci précise d’ailleurs que le système d’aqueduc en place nécessitera des réfections, notamment sur le boulevard Gouin, mais aussi ailleurs à Sainte-Geneviève «où tout le système d’aqueduc est vraiment désuet à certains endroits».

«Si Valérie Plante tient ses promesses, on va être avantagé pour ce qui est du service de l’eau et du transport. On veut améliorer la desserte entre L’Île-Bizard et les points de convergence comme le train et le centre commercial Fairview. On pense aussi à faire un petit crochet pour que l’autobus qui arrête à la pharmacie Jean Coutu se rende jusqu’à l’aréna», indique-t-il.

L’an dernier, l’augmentation moyenne des taxes municipales pour les propriétaires résidentiels s’était chiffrée à 1 %.