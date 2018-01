La campagne de Partage-Action va bon train

À deux mois et demi de la fin de l’année fiscale, il manque 200 000 $ à l’organisme Partage-Action, qui finance 41 groupes communautaires de l’Ouest-de-l’Île, pour atteindre son objectif d’amasser 1,3 M$. La directrice générale, Leanne Bayer, croit que l’appui de nouveaux partenaires corporatifs sera nécessaire.

«La campagne va bien, mais on n’est pas encore rendus. On est un peu en avance sur l’an dernier, en fait», indique-t-elle.

Mme Bayer avance qu’il y a deux raisons pour lesquelles son organisme est en avance. Partage-Action s’est notamment doté de deux co-présidents corporatifs pour la présente campagne.

La directrice générale est d’avis que John Helou, président de Pfizer Canada, et Martin Thibodeau, président de la Direction du Québec de RBC Banque Royale, ont permis d’augmenter la visibilité de Partage-Action.

«On a reçu quelques dons de compagnies qui n’avaient jamais donné avant. Je ne suis pas sûre, mais je pense que nos co-présidents nous donnent non seulement un peu plus de visibilité, mais aussi de crédibilité», fait-elle valoir.

Lancée le 28 novembre, la deuxième campagne annuelle «Illuminez notre communauté», qui était cette année élargie pour inclure une journée «Mardi, je donne», l’équivalent du Giving Tuesday aux États-Unis, a aussi permis de faire des gains en fonds et en visibilité.

Les petites entreprises de l’Ouest-de-l’Île été invitées par Partage-Action à donner des fonds pour la communauté.

«C’est la première fois qu’on lançait « Mardi, je donne ». Près de 25 petites compagnies comme des cafés, restos et gyms ont amassé environ 10 000 $. Ce n’est pas un montant énorme, mais l’important pour nous, c’est de mobiliser plus de partenaires», explique Mme Bayer.

Inondations

En plus du 1,1 M$ amassé jusqu’ici dans le cadre de la campagne de financement principale, Partage-Action a également récolté un montant de 95 000 $ du printemps à l’automne, pour venir en aide à 10 organismes communautaires impliqués dans les efforts pour soutenir les victimes des inondations.

«Parce qu’on est une organisation qui lève des fonds, on était en position de faire quelque chose. Alors on a créé un groupe Facebook et une campagne sur notre site web. En dix jours, « Voisins dans le besoin » a permis d’amasser 60 000 $. Il y a même une compagnie qui a fait un tournoi de golf pour nous», raconte-t-elle.

Doubler les dons

Lorsqu’elle est entrée en poste, à l’été 2016, Mme Bayer a émis l’objectif ambitieux de doubler les dons reçus sur une période de cinq ans. Mme Bayer souligne que le conseil d’administration partage désormais son objectif.

«On est en train de développer une stratégie pour pouvoir amasser et redistribuer 2 M$ par année. Ce n’est plus juste ma vision. Tout le monde est d’accord. L’organisation et le conseil d’administration sont maintenant sur la même voie», précise-t-elle.

Le prochain évènement-bénéfice majeur, la soirée rouge et blanc, se déroulera le 29 janvier.

Quelque 250 leaders corporatifs et communautaires participent à ce cocktail, suivi d’un repas gastronomique cinq services avec vins assortis, complété par des encans à la criée et silencieux.