Direction Pyeongchang

Ayant déjà voyagé en France, au Chili et aux États-Unis pour des compétitions, le club Flyers Cheerleading All Starz en sera à une première visite en Asie en février.

Basé à Pierrefonds, le club Flyers Cheerleading All Starz, est habitué aux accolades, avec trois victoires aux Championnats du monde. Il se produira pour la première fois aux Jeux olympiques, alors que 24 de ses athlètes se rendront à Pyeongchang en février.

Invitée par l’association sud-coréenne de cheerleading, l’équipe Karma, formée d’athlètes de 17 à 28 ans évoluant dans la catégorie internationale all girls niveau 6, offrira des prestations lors de différentes activités entourant les Jeux d’hiver.

L’invitation a été lancée à la suite des résultats du club, qui a six podiums à son actif aux Championnats du monde.

Il est prévu que Karma offre des performances avant les remises de médailles ou certaines compétitions et peut-être aussi lors du préspectacle de la cérémonie de clôture.

«Nos athlètes sont vraiment excitées. C’est un honneur d’avoir été choisies pour vivre cette expérience. C’est aussi un énorme pas dans notre sport parce que ce sera la première représentation du cheerleading aux Jeux. On espère que ce sera un sport olympique dans le futur», fait valoir Vanessa Jacob-Monette, qui entraîne l’équipe Karma.

Des athlètes de huit pays, dont les États-Unis, ont ainsi été invitées à offrir des performances de cheerleading durant les Jeux.

Mme Jacob-Monette indique qu’on devrait demander à son équipe, qui compte des membres de toute la région métropolitaine, d’effectuer près d’une prestation par jour pendant les deux semaines de compétitions.

«C’est près de deux semaines avec des entraînements chaque jour. Physiquement, ça sera exigeant. Mais en même temps, ça va être une super expérience et quelque chose de vraiment énorme dans notre saison. Ça va nous permettre d’être encore plus prêtes pour les compétitions à venir et le Championnat du monde.» – Vanessa Jacob-Monette, entraîneuse