En lice pour les élections provinciales

Carlos J. Leitão a été investi candidat officiel du Parti libéral du Québec. Il briguera un second mandat dans la circonscription de Robert-Baldwin aux prochaines élections générales d’octobre.

Le ministre des Finances compte bien poursuivre son action dans la circonscription où il est député depuis 2014. Outre une volonté de continuer les améliorations dans le domaine du transport et de la santé, M. Leitão souhaite axer ses efforts sur l’éducation.

«Je voudrais soutenir les investissements en éducation, ce qui passe par la rénovation et la construction d’écoles et une meilleure répartition des immeubles entre les différentes commissions scolaires. Marguerite-Bourgeoys et Lester B. Pearson font déjà un bon travail», déclare le ministre.

En matière de transport, M. Leitão annonce que le projet de Réseau électrique métropolitain (REM) est très proche de se matérialiser, puisque les premiers trains devraient rouler en 2020.

Il compte continuer notamment les efforts dans le domaine de la santé. Il souligne la création du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSS) qui a contribué à donner de meilleurs services dans la région.