Carnaval étudiant chaleureux

Cette année du 19 au 23 février, les étudiants du Cégep Gérald-Godin fêtent l’hiver en organisant un carnaval d’hiver.

Le tout débutera, lundi 19 février, avec un midi festif à l’extérieur rythmé au son d’un DJ avec des chocolats chauds. Le mercredi 21 février, au programme un course polaire. Un parcours à obstacles sera installé sur le site du Cégep. En plus et tout au cours de la semaine, les étudiants seront appelés à relever différents défis afin d’accumuler le plus grand nombre de points. Et une remise de prix viendra conclure cette activité.

Le carnaval d’hiver du Cégep Gérald-Godin prendra fin avec le collectif Hip-Hop Alaclair Ensemble, album hip-hop de l’année à l’ADISQ 2017 avec Les Frères Cueilleurs, le vendredi 23 février, à 20 h, à la Salle Pauline-Julien.

Les billets sont en vente au coût de 5 $ pour les étudiants et 15 $ à prix régulier à la billetterie de la Salle Pauline-Julien ou en ligne.