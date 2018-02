Un demi-million pour la Résidence de soins palliatifs

À l’occasion de son 19e bal annuel de la Saint-Valentin, la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île a pu amasser 545 000 $, le 9 février, au Pavillon-sur-le-lac du Château Vaudreuil.

Parmi les quelque 500 convives, se trouvaient des personnalités des milieux politique et sportif ainsi que des médias et du divertissement.

On retrouvait notamment Jean-Marc Vallée, réalisateur québécois récemment vainqueur d’un prix Emmy de la meilleure mise en scène pour la minisérie Big Little Lies, l’ex-quart-arrière des Alouettes de Montréal, Anthony Calvillo, et l’ancien champion du monde WBO des poids moyens, Otis Grant.`

Le ministre de la Santé du Québec, Gaétan Barrette, était aussi sur place en compagnie de quatre collègues ministres québécois, Martin Coiteux, Geoffrey Kelley, Carlos Leitão et Kathleen Weil.

Les députés fédéraux Frank Baylis de Pierrefonds-Dollard et Francis Scarpaleggia de Lac-Saint-Louis ainsi que les maires de Kirkland, Pointe-Claire, Dollard-des-Ormeaux, Senneville et de l’arrondissement montréalais de Pierrefonds-Roxboro étaient aussi présents.

«Encore une fois, notre collectivité s’est ralliée de façon magnifique pour nous soutenir, souligne Teresa Dellar, directrice générale et cofondatrice de la résidence. Chaque année, je crois qu’il sera difficile pour la collective de rehausser son soutien, mais je continue d’être agréablement surprise par la générosité et la compassion des gens».

L’établissement, qui offre 23 lits répartis dans deux pavillons situés à Kirkland et Pointe-Claire, est actuellement la plus importante résidence indépendante en soins palliatifs au Canada.

Tous les services sont prodigués gratuitement aux patients en phase terminale et à leurs familles. Le gouvernement du Québec assure environ le tiers de son budget de fonctionnement annuel, et le reste, soit plus de 3,5 M$, est recueilli grâce à des événements comme le bal de la Saint-Valentin et des dons individuels et d’entreprises.

La Résidence a accueilli à ce jour plus de 3 800 patients en phase terminale, atteints de sclérose latérale amyotrophique, de sclérose en plaques, de maladies cardiovasculaires et de cancer, de même que plus de 15 000 membres de leurs familles.