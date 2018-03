Photo: Gracieuseté Le nouveau skatepark sera situé tout près du centre aquatique, sur l'avenue Douglas-Shand.

Les amateurs de planche à roulette de l’Ouest-de-l’Île auront bientôt un nouvel endroit pour pratiquer leur sport. La Ville de Pointe-Claire entend commencer la construction d’un skatepark à l’automne, un projet d’une valeur de 600 000 $.

Les travaux d’aménagement du parc d’une dimension de plus de 3500 mètres carrés devrait se terminer au plus tard au printemps 2019. Le nouveau parc sera adjacent à l’immeuble du département des loisirs et au centre aquatique, près de l’intersection des avenues Douglas-Shand et Maywood.

«On a déjà eu un skatepark à Pointe-Claire. Mais quand on a bâti le centre aquatique, on l’a enlevé, en 2010. Mais depuis 2013, on a beaucoup parlé d’en aménager un nouveau», indique le maire de Pointe-Claire, John Belvedere.

Il se dit satisfait que le nouveau parc soit aménagé à proximité de nombreux centres de service comme l’aréna Bob Birnie, le parc naturel Terra-Cotta, l’école primaire Pointe-Claire et l’école secondaire John Rennie.

Structures

Le parc contiendra une petite demi-lune pour débutants, un bowl [partie semi-fermée avec des murs de transition circulaires], des bancs, des rampes, des pentes ainsi qu’une autre structure de transition qui rend hommage au «mythique» Big O’ du stade olympique.

Tunnel qui menait les athlètes à la piste d’athlétisme lors des Jeux olympiques de 1976, le Big O’ était un était en fait une réplique d’un sifflet amérindien. L’endroit est devenu populaire pour les amateurs de skateboard dès les années 1980.

«Je me rappelle que j’allais faire du BMX là lorsque j’étais jeune au début des années 1980, souligne le concepteur du parc, Dan Vezina. Je commence toujours mes projets avec une inspiration. Pour ce parc, c’était le Big O’. J’ai fait le design à partir des plans originaux».

Salle comble

La municipalité avait invité la population à une rencontre d’information sur le projet le 1er mars. Il y avait pour l’occasion salle comble à l’hôtel de Ville.

Propriétaire de l’école de planche à roulette «Les Toasters», à Vaudreuil, Pascal Dixon-Meloche se réjouit que le parc ait été imaginé pour plaire à diverses clientèles.

«Il va avoir un endroit pour que les jeunes pratiquent avec une petite rampe. Çe sera parfait pour les cinq à neuf ans. Le bowl, c’est quelque chose de pas très forçant pour faire des figures. C’est très populaire chez les femmes et les jeunes parce que c’est plus facile de prendre son envol», souligne-t-il.

Il ajoute que la partie street avec les rampes de départ et de marches est vraiment bien aménagée parce que les hauteurs de 24 et 36 pouces sont assez confortables pour que les gens puissent effectuer de belles figures.

«Et le parc est en béton. C’est le genre de revêtement qu’on a besoin en 2018. Ça fait moins mal que l’asphalte si on se plante. En termes de blessures, au lieu d’arracher, ça brûle seulement. On génère et garde beaucoup plus de vitesse avec un sol apprêté comme ça», explique-t-il.

Le parc sera ouvert sept jours par semaine, de 7h à 23h.

Pétition

À l’hiver 2015, Arnaud Vallières, et son père Éric, ont fait circuler une pétition demandant la construction d’un nouveau skatepark. Ayant récolté environ 500 signatures, ils ont déposé le document ainsi qu’une maquette du projet au conseil municipal.

Aujourd’hui âgé de 10 ans, Arnaud est satisfait de voir la municipalité aller de l’avant avec le projet annoncé.

«La façon que le nouveau parc est fait, je le trouve beau. Les modules ont l’air bien. Mais j’aurais préféré qu’il soit à un autre endroit, comme au parc Valois, parce qu’il y a un espace plus grand que ça et plein de petites buttes», fait-il valoir.

Pour pratiquer son sport, Arnaud devait auparavant se rendre dans d’autres municipalités, notamment à Montréal, pour fréquenter le Taz, l’un des plus grands complexes intérieurs consacré à la planche à roulette, au BMX, à la trottinette et au patin à roues alignées au Canada.