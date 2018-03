Un prof de Gérald-Godin honoré

Au cours des 18 dernières années, le professeur de technologie de production pharmaceutique, Vania Atudorei, a offert bénévolement une formation de secouriste à plus de 600 étudiants du cégep Gérald-Godin. C’est pourquoi il a été décoré de la Médaille du souverain pour les bénévoles, le 20 février, à Toronto.

M. Atudorei a reçu sa médaille des mains de la gouverneure générale du Canada, Julie Payette, à l’occasion de sa première visite officielle dans la Ville reine.

Tout en félicitant l’enseignant, Mme Payette a mentionné que les nouveaux secouristes ainsi formés pourraient peut-être sauver jusqu’à 6 millions de vies.

Elle a également souligné l’activité bénévole internationale de M. Atudorei , qui a piloté le jumelage de trois cégeps de Montréal avec des collèges de Roumanie, en plus d’effectuer des missions en Afrique de l’Ouest et de présenter des expositions et des conférences sur le Canada en Roumanie et à Cuba.