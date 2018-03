Prévenir les futures inondations

Un petit groupe formé par trois propriétaires de condos du chemin de la Rive-Boisée, à Pierrefonds, fait circuler une pétition pour convaincre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter que leurs demeures ne soient inondées à nouveau.

Blâmant principalement une canalisation pluviale «inadéquate» pour le débordement dans leur stationnement, garage et entrée principale, les initiateurs de la pétition demandent aux autorités d’installer une soupape d’inversion et une station de pompage de secours dans le conduit de drainage de la rivière, qui se situe près de leur immeuble.

«L’eau n’est pas venue directement de la rivière pour nous inonder. Nous sommes protégés par une berge de quatre pieds, qui n’a pas été submergée. Les nouveaux équipements permettraient de rejeter l’eau à la rivière. On a besoin d’isoler le réseau pluvial complètement de la rivière», explique Hans De Nie, un des copropriétaires.

Main tendue

Le groupe souhaite rencontrer le directeur de l’arrondissement, Dominique Jacob, afin de connaître ses intentions pour éviter d’autres inondations dans les canalisations des eaux pluviales du secteur.

«Cette pétition est une main tendue vers l’arrondissement. Après son dépôt lors de la séance du conseil de l’arrondissement du 12 mars, si aucun geste n’est posé pour faire avancer notre dossier, nous serons dans l’obligation d’envisager d’autres recours afin de nous faire entendre», fait valoir pour sa part Chantal Lavoie.

Comme toutes les résidences du chemin de la Rive-Boisée ne bénéficient pas d’une dénivellation aussi prononcée que leur immeuble, le groupe de résidents suggère aussi de renforcer les parties basses des berges avec des digues démontables en polyester.

Les résidents souhaitent aussi la mise en place d’un plan efficace pour l’entreposage, la répartition et le transport des sacs de sable en plus de rédiger et mettre à jour un plan d’urgence en tenant compte des résidents vulnérables.