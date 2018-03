Échanges sur les inondations

Les résidents de Pierrefonds-Roxboro pourront bientôt discuter directement avec les autorités des mesures prises lors des inondations du printemps dernier. La Commission de sécurité publique de Montréal sera de passage dans l’arrondissement, le 20 mars, pour une session d’échanges, notamment sous forme de kiosques d’information.

Plusieurs partenaires de l’arrondissement ayant travaillé aux mesures d’urgence des inondations comme la Croix-Rouge, le ministère de la Sécurité publique et le Service de sécurité incendie de Montréal devraient être de la partie.

«Nous avions promis un retour sur les événements et c’est lors de cette soirée qu’il sera possible d’échanger sur le sujet, soit pendant la première partie qui se veut une rencontre informelle entre les intervenants et les citoyens ou pendant l’assemblée de la Commission de sécurité publique qui suivra», précise le maire d’arrondissement, Dimitrios (Jim) Beis.

La Commission de sécurité publique de Montréal, formée de neuf commissaires, procédera à l’étude publique du Rapport d’événement et de rétroaction sur les inondations 2017 à compter de 19h30.

Cette étude, qui se veut un bilan des événements, sera présentée par des représentants de la Sécurité civile de Montréal et du Service de sécurité incendie de Montréal, pilotes des actions en situation d’urgence. L’assemblée servira également à faire état des leçons tirées lors de la gestion de ces incidents. La présentation sera suivie d’une période de questions.

Les personnes qui désirent poser des questions doivent communiquer avec le service du greffe de la Ville de Montréal.

Il sera également possible de s’inscrire le soir même, au cours des 30 minutes précédant le début de la séance. Les places sont limitées à 200 personnes dans la salle du centre culturel de Pierrefonds. L’accès se fera sur une base de premier arrivé, premier servi.

Le rapport qui sera déposé lors de l’assemblée est disponible dès maintenant pour consultation sur le site de la Commission. La séance sera également webdiffusée.

La soirée d’information se déroulera de 17h30 à 19h au Centre culturel de Pierrefonds, au 13 850, boulevard Gouin Ouest.