Travaux sur Rodney et Vincennes

Les avenues Rodney et Vincennes, à Pointe-Claire, seront partiellement reconstruites, entre les avenues Belmont et Mount Pleasant, de mai à août. Ces travaux, qui coûteront un peu plus de 2 M$, entraîneront des entraves à la circulation sur l’avenue Belmont durant les dernières phases des travaux, en août.

La municipalité entend remplacer l’aqueduc et l’égout sanitaire sur l’avenue Rodney et un réseau d’égout pluvial sera ajouté sur les deux avenues concernées par les travaux. La chaussée sera aussi reconstruite sur les deux avenues. Il est prévu d’aménager un trottoir sur un côté de chacune de ces avenues ainsi qu’un caniveau de l’autre côté.

La Ville de Pointe-Claire a octroyé ce contrat à la firme Gérald Théorêt pour ces travaux lors de la dernière séance du conseil municipal, le 6 mars.