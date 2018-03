Les Lions bantam AAA du North Shore auront un nouveau coordonnateur offensif cette saison. Stéphane Nadon, qui a longtemps occupé ce poste dans l’organisation des Wildcats de Laurentides-Lanaudière a accepté de se joindre à l’organisation qui a longtemps été une de ses plus grandes adversaires.

«On avait une rivalité saine et propre avec le North Shore. J’ai été quatre années de suite en finale contre eux au niveau bantam et midget. C’est l’une des meilleures organisations de football au Québec. Pour moi, c’est un honneur», indique M. Nadon.

Les Lions ont remporté 37 championnats provinciaux au cours de leur histoire, dont trois au cours des quatre dernières années. L’an dernier, l’équipe, qui joue ses matches à domicile à Pierrefonds, a été éliminée au premier tour éliminatoire. M. Nadon est fébrile à l’idée de voir le North Shore remonter au sommet.

«D’avoir la chance de remettre ce programme champion comme il devrait être, ça me chatouille, ça tente beaucoup. Surtout qu’ils ont un bon personnel d’entraîneurs», fait-il valoir.

Ayant une quinzaine d’années d’expérience comme entraîneur au football, M. Nadon a notamment été entraîneur-chef des Élites de la Ligue de football bantam du Québec (LFBQ) pour le championnat de la Coupe Spalding, au cours des huit dernières années, remportant cinq championnats durant cette période.

Constitués chaque année à l’aide d’une sélection des meilleurs joueurs de la LFBQ, les Élites font face aux meilleurs joueurs du circuit scolaire ainsi que des meilleures équipes d’Ontario et du Nouveau-Brunswick.

Respect

Chez les Lions, M. Nadon rejoindra l’entraîneur-chef Terry White, quelqu’un qu’il apprécie énormément. C’est d’ailleurs M. White qui lui a lancé l’invitation de venir se joindre à son groupe d’entraîneurs.

«J’adore comment il parle aux jeunes et le rapport qu’il a avec eux. J’ai moi-même coaché de ses joueurs et je trouve qu’ils étaient bien entraînés. Souvent même, quand c’était mon adversaire, on se parlait lorsqu’on était sur le bout du terrain et on faisait des farces. J’ai un grand respect pour ce gars», souligne M. Nadon.

M. White et M. Nadon collaboreront également en tant qu’entraîneurs des Élites de la LFBQ cette année alors que M. White sera entraîneur des porteurs de ballon.