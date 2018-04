L’apprentissage du bénévolat

Quelques participants du programme «Sur les rails» du Carrefour jeunesse emploi de l’Ouest-de-l’Île ont voulu aider des enfants malades du CHU Sainte-Justine à leur façon. Ils ont confectionné des cahiers à colorier pour qu’ils puissent s’occuper durant leur séjour.

Les jeunes de 18 à 29 ans éprouvant des difficultés significatives pouvant aller de la délinquance à la toxicomanie en passant par divers problèmes familiaux, travaillaient depuis la fin janvier sur le projet, à raison d’une séance de 2h30 par semaine.

Le but du programme est de les aider à faire un retour aux études ou à l’emploi. Avant de démarrer le projet, ils ont dû identifier leurs talents et leurs intérêts en plus de choisir une cause sociale à embrasser.

«On a des jeunes qui ont terminé leur secondaire et d’autres non. Certains ont fait des études au cégep. En gros, ce sont des jeunes qui veulent se donner un plan de vie, savoir ce qu’ils veulent faire dans la vie. Ils ont besoin d’accompagnement dans leur démarche», indique Julie Leblanc, une intervenante pour le programme.

Le 28 mars, ils ont pu distribuer leurs cahiers à des enfants malades dans les salles d’attente.

Procurer de la joie

Âgée de 24 ans, Witny Jean-César, de Pierrefonds, s’est joint au programme alors qu’elle envisage de retourner aux études dans un programme d’art. Cette expérience l’a encouragé à faire du bénévolat à nouveau dans le futur.

«J’ai aimé voir les sourires sur les visages des enfants. Je n’avais jamais fait du bénévolat auprès d’enfants malades auparavant. Ça m’a permis de penser à quel autre type de bénévolat je pourrais faire dans le futur», indique-t-elle.

Les cahiers à colorier devraient bientôt être distribués à des clients de l’organisme Phares enfance famille, qui s’occupe d’enfants aux prises avec des maladies dégénérescentes. Une activité de bricolage est aussi prévue.