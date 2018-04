Défaite en finale

Ayant atteint la finale de l’émission Danser pour gagner sur les ondes de V, la troupe de danse Steez, qui comprend quelques membres de l’Ouest-de-l’Île, a dû s’avouer vaincue, terminant troisième, la semaine dernière. Les neuf semaines de tournage ont toutefois permis aux sept danseurs de grandir et d’obtenir une visibilité intéressante.

«On a acquis de l’expérience au niveau artistique, de la création de chorégraphie ainsi que de l’entraide, le respect des autres et la gestion du stress. Je pense qu’en tant que danseurs et qu’équipe, ça va juste nous aider dans l’avenir pour les futurs contrats», indique Frédérique Brunet, une membre, originaire de Pierrefonds.

Pour le dernier épisode de l’émission, l’équipe Steez a monté un numéro basé sur la chanson Un musicien parmi tant d’autres du groupe Harmonium.

«À travers toute la saison, on était un peu l’équipe qui racontait souvent des histoires avec beaucoup de mise en scène, des personnages et tout. Pour la finale, on voulait démontrer notre parcours à l’émission et aussi ce qu’est le métier d’artiste, que ce soit en tant que chanteur, comédien ou danseur», explique Mme Brunet.

Celle-ci mentionne que son équipe a ressenti une «petite déception» à la suite de son élimination.

«Quand tu arrives en finale, c’est le tout pour le tout et tu veux sortir vainqueur, souligne-t-elle. On a vécu notre petit moment de déception, mais on sort de cette aventure la tête extrêmement haute. On a accompli ce qu’on voulait. On aurait bien aimé gagner, mais on ne peut pas dire pour autant qu’on est malheureux».

Mme Brunet se réjouit de la visibilité que l’émission a donnée aux danseurs de Steez, entre la fin janvier et la fin mars.

«On se dit que c’est fort probable qu’il y a des gens du milieu aient regardé l’émission en se disant qu’ils aimeraient vraiment travailler avec une équipe de notre style. On aimerait bien recevoir un coup de fil de quelqu’un qui aurait tripé et qui aimerait collaborer avec nous», précise-t-elle.

Trois membres de Steez feront partie de la production Footloose, qui sera présentée pendant cinq semaines cet été à la salle Albert-Rousseau, à Québec. Deux autres membres seront de la distribution de la comédie musicale Fame, au Théâtre Sainte-Denis, à Montréal, dès le 7 juin.

Une autre membre se rendra bientôt aux États-Unis pour un entraînement de danse d’un mois.