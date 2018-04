Verdissement à Pointe-Claire

Les avenues Cartier et Donegani, à Pointe-Claire, se referont bientôt une beauté alors que des travaux de plantation et d’ensemencement sont prévus en mai et juin. Trente-deux feuillus, 19 conifères, 112 arbustes et près de 8000 plantes vivaces doivent être mis en terre.

Sur l’avenue Cartier, ces aménagements seront concentrés au sud de l’avenue Lanthier. Des bancs, des supports à vélo et des poubelles seront également ajoutés dans cette partie du village de Pointe-Claire.