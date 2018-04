La CAQ largue Karen Cliffe

Le passé professionnel de Karen Cliffe, la candidate de la Coalition Avenir Québec (CAQ) pour la circonscription de Nelligan, dans l’Ouest-de-l’Île, est venu la hanter alors que le parti a annulé sa candidature.

«Des vérifications récentes démontrent que Mme Cliffe ne nous a pas dit toute la vérité quant à son passé professionnel. Aucun autre commentaire ne sera fait à ce sujet», peut-on lire dans un communiqué diffusé vendredi par la CAQ.

Le groupe Page Jaunes a renvoyé Mme Cliffe en 2007 parce qu’elle se serait rendue coupable d’avoir contrevenu au code d’éthique de la compagnie.

En plus de faire signer des contrats sous pression et sous de faux prétextes, elle aurait publié des annonces et parachevé des contrats sans obtenir de signatures et d’autorisation selon ce qu’a rapporté le Journal de Montréal.

Par ailleurs, Mme Cliffe avait apporté son soutien au président américain, Donald Trump, sur le réseau social Twitter. Son compte a depuis été supprimé.