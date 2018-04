Montréal veut agrandir le parc de l’Anse-à-l’Orme

La Ville de Montréal souhaite agrandir de 46 hectares le parc-nature de l’Anse-à-l’Orme, situé dans l’ouest de l’île.

Le comité exécutif a adopté mercredi un projet de règlement pour inclure trois terrains se trouvant à l’ouest du parc actuel. Le plus grand ce ceux-ci (31 hectares) appartient au ministère de l’Environnement du Québec. Le plus petit (0,92 hectare) est la propriété de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Et un troisième, de 14 hectares, est détenu par un promoteur immobilier, Développement Immobilier SAB.

Depuis des années, des promoteurs tentent de réaliser des projets immobiliers dans ce secteur boisé de l’île, qui comprend aussi des milieux humides. Le projet Cap-Nature, un projet de 5500 logements a notamment été décrié par de nombreux citoyens, ainsi que l’actuelle mairesse de Montréal, Valérie Plante. En campagne électorale, celle-ci avait proposé de faire de l’Anse-à-l’Orme un «parc national urbain».

«L’agrandissement des parcs-nature en vue d’en faire des espaces de conservation s’inscrit notamment dans la volonté de l’agglomération de Montréal de protéger 10% de la superficie terrestre de son territoire», est-il indiqué dans le document remis aux élus. Les trois lots en cause ici sont caractérisés par une très grande biodiversité. On y retrouve une concentration de milieux humides (marais et marécages) recherchés par les amphibiens, les reptiles et les oiseaux aquatiques.»

Si la modification du règlement est un pas de plus vers ce «parc national», celui-ci «n’a pas d’effet concret tant que la Ville de Montréal n’a pas conclu une entente formelle avec les propriétaires des terrains visés (acquisition, bail, ou autres formes d’entente)», rappellent les documents du comité exécutif.

La Ville pourrait donc devoir racheter les lots avant de les transformer en parc.

Depuis sa création en 1984, le parc-nature de l’Anse-à-l’Orme a déjà été agrandi à quatre reprises, dont la plus récente en 2015.