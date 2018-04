Prix national pour Pointe-Claire

Une exposition réalisée par 25 artistes et à laquelle quelque 3500 citoyens ont contribué, a récemment permis à la Galerie d’art Stewart Hall, à Pointe-Claire, de briller sur la scène nationale. La VIlle, au nom de la galerie, s’est vue décerner un prix par l’Association des musées canadiens pour «Géopoétique», qui a été visitée par 12 000 personnes.

Géopoétique a été exposée dans trois lieux, mettant en vedette 12 œuvres en plein air, huit événements d’animation d’envergure, en plus d’activités thématiques au quotidien de mai à octobre 2017 au centre culturel Stewart Hall.

Les citoyens ont été invités dès le début du projet à participer avec l’équipe de la galerie d’art et la commissaire de l’exposition, à des rencontres d’échanges afin de déterminer les thématiques de Géopoétique.

Une fois le concept créé par les citoyens, la commissaire l’a transmis aux artistes professionnels pour leurs démarches de création.

Dans les mois précédant le vernissage, de nombreuses activités tenues en collaboration avec les écoles primaires, les centres pour personnes âgées, les associations culturelles et communautaires ont permis à de nombreux citoyens d’ajouter leur grain de sel.

L’implication de la communauté s’est concrétisée de multiples façons : échanges, atelier de création collective, rencontres, concours, participation à la création des œuvres et à l’assemblage.

«Géopoétique s’est avérée une exposition professionnelle exceptionnelle, qui a contribué à maintenir et renforcer notre communauté, toujours plus unie, forte et solidaire, à l’image de notre Ville», souligne le maire, John Belvedere.

Le rayonnement du projet, l’inclusion, la diversité, l’innovation avec l’intégration d’idées nouvelles et originales, la valeur du projet pour la communauté, les ressources ainsi que la vision d’avenir sont les critères de sélection ayant permis à la Ville de recevoir la distinction.