Une deuxième piscine publique

Les résidents de Pierrefonds-Roxboro auront, dès le printemps 2019, accès à une deuxième piscine extérieure publique. Des coûts de 3,2 M$ seront engagés afin de rénover et mettre aux normes l’ancienne piscine privée Versailles, située sur la rue Desjardins.

C’est la deuxième fois qu’un organisme sans but lucratif (OSBL) cède ses installations à la Ville afin d’en faire profiter la population. Lorsque privées, les piscines sont réservées aux membres de l’organisation. La première piscine municipale a été inaugurée en 2014. Il s’agit de la piscine Valleycrest située dans la partie ouest de l’arrondissement.

L’association communautaire du parc Versailles a annulé l’usufruit, la jouissance légale d’un bien dont on n’a pas la propriété, qu’elle détenait sur le terrain et la piscine, et ce, sans frais pour la Ville de Montréal qui en devient propriétaire. La réfection de la piscine et du chalet de la rue Desjardins se fera au cours de l’année 2018.

«L’arrondissement avait un besoin important d’améliorer la qualité et l’accessibilité de ses installations aquatiques. La piscine Versailles, située au centre de l’arrondissement, desservira une grande partie de notre population et sera ouverte au public à la grande joie des familles, enfants, personnes âgées et à mobilité réduite», indique le maire, Dimitrios (Jim) Beis.

Installations

Les travaux consistent à démolir et reconstruire la piscine et la pataugeoire. Quant au chalet, il sera rénové et un nouveau bâtiment sera érigé pour y abriter la conciergerie, les locaux techniques, les vestiaires et le bloc sanitaire.

Près de 900 000$ de l’investissement de 3,2 M$ seront reçus sous forme de subvention du programme aquatique de Montréal, du programme Municipalité amie des aînés (MADA) et du Programme de soutien pour la mise en valeur de la rivière des Prairies.

Le montant restant sera financé par l’arrondissement, soit 2,3 M$, par le biais de son Programme triennal d’immobilisation (PTI).