15e anniversaire pour le Festival de blues de l’Ouest-de-l’Île

Le Festival de blues de l’Ouest-de-l’Île aura lieu pour une 15e fois cette année, à Pierrefonds et Dollard-des-Ormeaux. L’évènement qui sert chaque année de campagne de financement pour des organismes communautaires locaux, a permis d’amasser 17 500 $ en 2017.

Cette année, Alzheimer Group, West Island Black community association (WIBCA), Alphabétisation sans limites, Action jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI) et le Refuge pour les femmes de l’Ouest-de-l’Île profiteront des recettes récoltées lors du festival, qui se décline en deux évènements.

Le premier est une soirée VIP, au coût de 100 $, qui aura lieu le 24 mai prochain au centre culturel de Pierrefonds. Big J and the Rippers sera la tête affiche et les Record Breakers, un groupe de jeunes musiciens country-rock de l’Ouest-de-l’Île, assureront leur première partie.

Le festival extérieur aura pour sa part lieu le 16 juin prochain au parc Dollard-des-Ormeaux, sur le boulevard Salaberry.

Les spectateurs pourront y voir en spectacle Brothers in Blues, Miche Love & Louis Janelle Band, Riot & The Blues Devils avec invité Dwayne Dixon, Brian Greenway’s Blues Bus, qui comprend deux musiciens de l’ex-groupe canadien April Wine et finalement 5 Avenues.

«C’est toujours un bel évènement qui est bien attendu. Ce qui est agréable avec le Festival de blues de l’Ouest-de-l’Île, c’est qu’il est accessible pour les personnes âgées ou handicapées, qui ne peuvent pas nécessairement se rendre au centre-ville. Je pense qu’on est contents d’avoir ça dans la communauté», indique Tania Charron, membre du comité organisateur.

L’organisation du festival n’a pas fixé d’objectif financier à atteindre pour cette année.