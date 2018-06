4 200 $ pour les grands brûlés

Pour une deuxième année consécutive, des pompiers de l’Ouest-de-l’Île tenaient un «lave-o-don», dimanche, à Pierrefonds afin d’amasser des fonds pour une cause sociale. L’événement, qui bénéficiait cette année à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés, a permis d’amasser 4 200 $.

Une quarantaine de pompiers en provenance des casernes 59, 57 et 54, en plus d’une unité de secours de Pointe-Claire se sont mobilisés pour l’activité de lavage de voitures. On demandait un don de 10 $ par voiture et 15 $ par camion.

«La philosophie derrière cette activité, c’est de se rapprocher de la communauté. On veut montrer que les pompiers sont là pour les gens», indique Steve Brisebois, le capitaine de la caserne 59, à Pierrefonds, qui avait organisé le lave-o-don.

La journée avait également un côté pédagogique. Une «roulotte de l’éducation du public» avait été apportée sur place. À l’intérieur, on simulait l’environnement d’un logement en feu à l’aide de fumée synthétique pour démontrer au public les conditions vécues lors d’un incendie.

Victime de brûlures au premier et second degré sur 67 % de son corps ainsi que 16 % de ses voies respiratoires lors d’une intervention, en mai 2012, M. Brisebois souligne l’importance de fermer les portes de son logement la nuit, afin d’aider à contenir d’éventuels brasiers.