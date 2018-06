Deux prix nationaux pour Fourmi bionique

Quelques mois après avoir lancé une nouvelle gamme de produits sans gluten, l’entreprise Fourmi bionique, qui a été fondée par une native de Beaconsfield, a remporté deux prix lors de la 25e édition du Gala du Grand Prix canadien des produits nouveaux, organisé par le Conseil canadien du commerce de détail, à Toronto.

Lancée l’automne dernier, la nouvelle gamme de produits Granolas sans grains Nutbrown a récolté le prix «Produit tout canadien» ainsi qu’un autre pour la catégorie «Aliments et repas préparés à longue durée de conservation».

Ce concours vise à souligner les stratégies de développement et de commercialisation des nouveaux produits lancés sur le commerce du détail en 2017. Plus de 120 produits ont été soumis au concours, dont plusieurs provenant des grandes marques de l’industrie dans la catégorie du prix «Produit tout canadien».

Les participants ont présenté leurs nouveautés à un jury d’experts de l’industrie et ceux-ci ont été jugés selon la présentation et l’emballage, leurs caractéristiques, l’innovation, l’originalité et la valeur générale pour le consommateur.

«Cette reconnaissance de l’industrie nous encourage à poursuivre notre développement tout en préservant nos valeurs fondamentales d’authenticité. Notre nouvelle gamme offre une alternative à ceux qui privilégient un régime paléo et sans gluten», mentionne Geneviève Gagnon, présidente fondatrice de Fourmi Bionique.

Normes

Fondée en 2004, la PME québécoise qui est située dans le Sud-Ouest, poursuit son expansion avec d’importants investissements prévus au niveau de son marketing, ses équipements et ses installations.

Fourmi bionique vient tout juste d’obtenir la certification Projet SANS OGM Vérifié et elle compte compléter les démarches requises en vue d’obtenir la certification Global Food Safety Initiative (GFSI), une norme très élevée de sécurité alimentaire, qui permet notamment de vendre aux États-Unis.

Le Conseil canadien du commerce de détail est un organisme sans but lucratif financé par l’industrie et représente des détaillants de petite, moyenne et grande taille dans l’ensemble des communautés d’un bout à l’autre du pays.

Il représente plus de 45 000 commerces de tous types, notamment de grands magasins, des épiceries, des magasins spécialisés, des magasins à rabais, des magasins indépendants et des marchands en ligne.