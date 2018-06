Retour à la case départ pour Mondev

Le président de la firme Mondev, David Owen, qui voulait démolir un petit centre commercial de l’avenue Walton, à Pointe-Claire, pour y ériger 24 maisons de ville devra retourner à la planche à dessin. Le comité de démolition a autorisé que l’immeuble vieux de 59 ans soit démantelé, mais le projet immobilier a toutefois été rejeté.

Il y avait salle comble lors de la dernière séance publique du comité, le 14 juin. Plusieurs résidents se sont opposés à la destruction du centre commercial pour préserver le dépanneur Walton.

«Si on détruit ce bâtiment, ça sera une perte pour le quartier. On perd encore une fois une occasion de se rendre acheter notre pain à pied, la possibilité d’utiliser le transport actif le plus possible», a plaidé la résidente Isabelle Picard.

Le commerce se trouve dans une zone à usage strictement résidentiel. Si le centre commercial en venait à être démoli, la propriétaire du dépanneur perdrait son droit acquis d’usage commercial qui avait pu être conservé, lors d’un changement de zonage, il y a quelques années.

Les résidents avaient été nombreux à écrire à la Ville, notamment par le biais de pétitions. Les signataires jugeaient que le projet s’harmonisait mal au reste du quartier et créerait trop de trafic dans le secteur.

Résigné

«Les membres du comité ont pris la décision qu’ils pensaient être la meilleure, indique M. Owen. Je vais étudier ça. Je vais regarder ça tranquillement».

Quant au centre commercial, sa condition générale et sa vie économique auraient été pratiquement terminées en raison de plusieurs déficiences majeures du bâtiment selon un rapport d’inspection.

L’évaluation municipale du centre commercial est de 150 000$. Le coût de remplacement à neuf est de 1,5 M$ alors que le coût de restauration se chiffre plutôt à 1,6 M$.