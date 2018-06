Entrepreneurs d’un jour

Philippe Bergeron, 6 ans, vendait différentes sortes de plantes, dont des fougères, de l'aloès, des cactus et de la menthe. François Lemieux/Métro Média Previous photo Next photo







Une cinquantaine d’élèves de l’école Jacques-Bizard se sont lancés en affaires, samedi, lors de la cinquième Grande journée des petits entrepreneurs. Des bombes de bain, des bijoux, des biscuits, il y en avait pour tous les goûts au parc Eugène-D’Ostie, à L’Île-Bizard, où les enfants s’étaient réunis pour vendre ce qu’ils avaient confectionné.

Chapeautée par l’organisme à but non lucratif Petits entrepreneurs, l’activité a permis cette année à 5555 enfants de 5 à 12 ans de s’initier à l’entrepreneuriat en tenant un kiosque devant leur résidence ou dans l’un des 80 rassemblements qui se sont tenus à travers le Québec.

«Ils ont préparé des services et produits qu’eux-mêmes ont conçus sur une période de deux à trois mois en moyenne. Ça leur a permis de voir c’est quoi la préparation, le marketing et la vente», indique Luis Nicho, le responsable du rassemblement de L’Île-Bizrd et père de deux élèves.

L’école Jacques-Bizard en était à sa deuxième participation, mais pour la première fois, l’activité se tenait à l’extérieur.